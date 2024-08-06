Що відомо про новий транш
Рада Євросоюзу схвалила передачу Україні 4,2 мільярда євро. Рішення було ухвалене, завдяки письмовій процедурі.
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Ця допомагає має сприяти підтримці макрофінансової стабільності в Україні. А також подальшому реформуванню країни.
Вказані кошти були передані не просто так. За словами представників Ради ЄС, Україна виконала усі умови, які передбачались у плані реформ, затвердженому раніше. Йдеться про зміни, що стосуються:
- управління держфінансами;
- бізнес-середовища;
- енергетики;
- розмінування територій;
- управління держпідприємствами.