Що відомо про новий транш

Рада Євросоюзу схвалила передачу Україні 4,2 мільярда євро. Рішення було ухвалене, завдяки письмовій процедурі.

Читайте також Кінець угоди з "Газпромом": чи почастішають атаки на українську газотранспортну систему

Ця допомагає має сприяти підтримці макрофінансової стабільності в Україні. А також подальшому реформуванню країни.

Вказані кошти були передані не просто так. За словами представників Ради ЄС, Україна виконала усі умови, які передбачались у плані реформ, затвердженому раніше. Йдеться про зміни, що стосуються:

  • управління держфінансами;
  • бізнес-середовища;
  • енергетики;
  • розмінування територій;
  • управління держпідприємствами.