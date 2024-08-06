Что известно о новом транше

Совет Евросоюза одобрил передачу Украине 4,2 миллиарда евро. Решение было принято благодаря письменной процедуре.

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Эта помощь должна способствовать поддержке макрофинансовой стабильности в Украине. А также дальнейшему реформированию страны.

Указанные средства были переданы не просто так. По словам представителей Совета ЕС, Украина выполнила все условия, которые предусматривались в плане реформ, утвержденном ранее. Речь идет об изменениях, касающихся:

  • управления государственными финансами;
  • бизнес-среды;
  • энергетики;
  • разминирования территорий;
  • управления госпредприятиями.