Что известно о новом транше
Совет Евросоюза одобрил передачу Украине 4,2 миллиарда евро. Решение было принято благодаря письменной процедуре.
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Эта помощь должна способствовать поддержке макрофинансовой стабильности в Украине. А также дальнейшему реформированию страны.
Указанные средства были переданы не просто так. По словам представителей Совета ЕС, Украина выполнила все условия, которые предусматривались в плане реформ, утвержденном ранее. Речь идет об изменениях, касающихся:
- управления государственными финансами;
- бизнес-среды;
- энергетики;
- разминирования территорий;
- управления госпредприятиями.