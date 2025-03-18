Росія дронами знищила український нафтопереробний завод
- Росія атакувала нафтопереробний завод у Мерефі 20 безпілотниками, знищивши його.
- Це четверта атака на завод з лютого 2022 року.
17 березня вночі Росія знову атакувала нафтопереробний завод у місті Мерефа. Це підприємство є частиною Харківської інвестиційно-промислової групи AES Group.
Що відомо про російську атаку на НПЗ
AES Group вказує, що загалом підприємство атакували 20 безпілотників, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".
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Зверніть увагу! Загалом атака на НПЗ у Мерефі тривала близько 2 годин.
Варто зауважити, що з лютого 2022 року це вже четверта така на вказаний завод. До останнього "нападу" підприємство уже працювало лише на мінімальну потужність – приблизно 10%. Зараз же компанія заявляє про повне знищення заводу.
Фактично, йдеться про початок процедури банкрутства. Четверта атака виявилася смертельною для підприємства,
– повідомляє AES Group.
Зауважте! Як зазначили представники компанії, зараз їм залишається сподіватися лише на міжнародні суди, проте в загальному вони не розраховують на цю інстанцію "в нинішній геополітичній ситуації шанси на справедливість невеликі".