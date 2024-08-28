Оновлений розмір військового збору: показник може змінитися вже у вересні

28 серпня 2024, 07:17
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Автор: Валерія Городинська

До законопроєкту про підвищення податків внесено деякі зміни. Попри це, дещо залишилося незмінним, як-от підвищення військового збору для фізичних осіб та ФОПів.

Як зміниться військовий збір у вересні

Відповідно до доопрацьованого урядового законопроєкту про підвищення податків, який опублікував нардеп Ярослав Железняк, ставки військового збору підвищать для фізичних осіб та ФОПів. 

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  • Військовий збір для фізичних осіб зросте з 1,5 до 5%,
  • Військовий збір для ФОП 1 та 2 груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати,
  • Для 3 групи єдиного податку військовий збір у розмірі 1% та щомісячних авансових внесків для АЗС.
 

Ярослав Железняк

Перший заступник Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

З нового, що додали: ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік, ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та ⁠щомісячну звітність по ПДФО.

Зверніть увагу! Оновлений законопроєкт незабаром виноситимуть на Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. А у перші тижня вересня – у Верховну Раду.