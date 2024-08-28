Оновлений розмір військового збору: показник може змінитися вже у вересні
28 серпня 2024, 07:17Читать новость на русском
До законопроєкту про підвищення податків внесено деякі зміни. Попри це, дещо залишилося незмінним, як-от підвищення військового збору для фізичних осіб та ФОПів.
Як зміниться військовий збір у вересні
Відповідно до доопрацьованого урядового законопроєкту про підвищення податків, який опублікував нардеп Ярослав Железняк, ставки військового збору підвищать для фізичних осіб та ФОПів.
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- Військовий збір для фізичних осіб зросте з 1,5 до 5%,
- Військовий збір для ФОП 1 та 2 груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати,
- Для 3 групи єдиного податку військовий збір у розмірі 1% та щомісячних авансових внесків для АЗС.
З нового, що додали: встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та щомісячну звітність по ПДФО.
Зверніть увагу! Оновлений законопроєкт незабаром виноситимуть на Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. А у перші тижня вересня – у Верховну Раду.