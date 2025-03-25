Потрібно більше часу: коли закінчиться опалювальний сезон у Києві
- Відключення житлових будинків від опалення у Києві розпочалося 24 березня і триватиме 3-4 дні.
- Рішення завершити опалювальний сезон ухвалене через потепління.
Відключення житлових будинків від опалення у Києві розпочалося ще 24 березня. Цей процес триватиме загалом 3 – 4 дні.
Чому завершується опалювальний сезон у Києві
Рішення про закінчення опалювального сезону було ухвалене через відчутне потепління, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
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Зважаючи на стабільно теплу погоду за прогнозами, відсутність морозів і високу вартість енергоресурсів, зокрема природного газу, було ухвалене відповідне рішення.
Пантелеєв відзначив, що попри усі виклики, комунальники Києва якісно виконували роботу протягом усього опалювального сезону. Аварійні ситуації, що виникали у цей період, усувалися оперативно.
У місті в цілодобовому режимі працювали 38 аварійних бригад комунального підприємства "Київтеплоенерго",
– зазначив Пантелеєв.
За словами Пантелеєва, після завершення цього опалювального сезону розпочнеться підготовка до наступного. Зокрема, будуть проводитись такі роботи:
- регламентні роботи;
- реконструкція обладнання;
- ремонт обладнання і мереж;
- накопичення запасів палива і так далі.