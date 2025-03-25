Потрібно більше часу: коли закінчиться опалювальний сезон у Києві

Відключення житлових будинків від опалення у Києві розпочалося ще 24 березня. Цей процес триватиме загалом 3 – 4 дні.

Чому завершується опалювальний сезон у Києві

Рішення про закінчення опалювального сезону було ухвалене через відчутне потепління, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Петро Пантелеєв Заступник голови Київської міської державної адміністрації Зважаючи на стабільно теплу погоду за прогнозами, відсутність морозів і високу вартість енергоресурсів, зокрема природного газу, було ухвалене відповідне рішення.

Пантелеєв відзначив, що попри усі виклики, комунальники Києва якісно виконували роботу протягом усього опалювального сезону. Аварійні ситуації, що виникали у цей період, усувалися оперативно.

У місті в цілодобовому режимі працювали 38 аварійних бригад комунального підприємства "Київтеплоенерго",

– зазначив Пантелеєв.

За словами Пантелеєва, після завершення цього опалювального сезону розпочнеться підготовка до наступного. Зокрема, будуть проводитись такі роботи: