Облікова ставка залишилася без змін: як це впливає на інфляцію та депозити
25 липня 2024, 14:01Читать новость на русском
Відомо, що від рівня облікової ставки в країні залежать як процентні ставки за вкладами та позиками, так і вартість грошей в економіці. Таким чином сьогодні правління НБУ ухвалило рішення залишити ставку без змін.
Який рівень облікової ставки
Під час брифінгу голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що облікова ставка із 26 липня залишиться на рівні 13%, передає 24 Канал.
Читайте також Усе для відновлення країни: НБУ спростив доступ іноземного капіталуНагадуємо! У червні НБУ знизив рівень облікової ставки із 13,5% до 13%. Водночас у квітні зниження становило з 14,5% до 13,5%.
Необхідність забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції до цілі 5% на прогнозному горизонті, правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.
Прогнози щодо рівня ставки
Як повідомляють в "Інтерфакс-Україна", банкіри очікували, що Національний банк збереже рівень облікової ставки на поточному рівні, тобто на рівні 13% річних.
- Райффайзен Банк: за словами головного експерта з макроекономічного аналізу Сергія Колодія, НБУ залишить незмінною ставкою через дані інфляції за червень, яка відчутно прискорилася.
- Правекс Банк: директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління Правекс Банку Артем Красовський також погодився із тим, що найімовірніше регулятор залишить облікову ставку без змін. Водночас банкір не виключає, що ставка могла б і знизитися – 0,5 відсоткового пункта.
- Юнекс Банк: голова правління банку Іван Світек додав, що була ймовірність того, що НБУ таки міг ухвалити рішення щодо збільшення облікової ставки. На користь цієї гіпотези банкір навів приклад щодо зростання популярності найкоротших ОВДП в останні кілька тижнів.