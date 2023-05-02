Ціна надалі падатиме: яйця тепер будуть по кишені кожному

Після Великодня вартість яєць падає, тож у травні зможемо спостерігати зниження цінника. Така тенденція, за прогнозами експертів, триватиме аж до середини літа.

Після Великодня ціна на курячі яйця поступово знижуватиметься. Про це розповіла 24 Каналу старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко.

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Чому ціна на яйця впаде

Як розповідає Світлана Пашко, це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств. Саме вони виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні.

Світлана Пашко Старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Слід також пам’ятати, що поголів’я курей-несучок оновлюється щовесни. Втім, у 2022 році сталася технологічна перерва, яка була спричинена важкою воєнною ситуацією в країні. Тож, нині вже почали нестися ті курки-несучки, поголів’я яких було відновлене на підприємствах восени минулого року. Отже, виробництво яєць зростатиме, а ціна на яйця буде падати.

Ціна яєць в магазині

Лише за тиждень, який пройшов після Великодніх свят ціна зменшилася від середньої – 72,36 гривні – на 8–15%. А вже станом на 1 травня за даними "Мінфіну" десяток яєць коштує:

"Квочка" – 70,60 гривні.

"Ясенсвіт" – 68,78 гривні.

Цікаво, що за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, поступове зниження ціни триватиме до середини літа. Але тільки у тому випадку, якщо не погіршиться ситуація на ринку кормів, яка також впливає на ціну яєць.

Очікується, що до червня–липня ціна на яйця зменшиться на 20–30%.