НБУ очікує на надходження міжнародної безповоротної допомоги від G7 найближчим часом

Україні можуть надати безповоротну грошову допомогу. Вона буде компенсуватися через дохід від заморожених російських активів.

Коли Україна зможе отримати допомогу

НБУ вважає, що обсяг підтримки, яку має отримати Україна, буде більшим ніж очікувався раніше. До того ж обіцяна безповоротна допомога може почати надходити найближчим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Пишного.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне 41,5 мільрди доларів, а наступного – 38,4 мільрди доларів.

Пишний уточнює, що до кінця 2024 року в Україну надійде 15 мільярдів доларів. 4,8 мільярда доларів з цієї суми – кошти за програмою SPUR зі Світовим банком (при підтримці США).

Голова НБУ каже, що Україні вдалося досягнути певних домовленостей, відносно отримання безповоротної допомоги. Зокрема, з лідерами G7.

Досягнення відповідних домовленостей, які дають Україні розраховувати на те, що ця сума буде доступна вже найближчим часом, вже у наступному році,

– наголошує Пишний.

Нагадаємо! Україна може отримати безповоротну допомогу у розмірі до 50 мільярдів доларів за програмою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.