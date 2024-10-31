Когда Украина сможет получить помощь

НБУ считает, что объем поддержки, которую должна получить Украина, будет больше чем ожидалось ранее. К тому же обещанная безвозвратная помощь может начать поступать в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Пышного.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Ожидается, что в этом году общая сумма международного финансирования достигнет 41,5 миллиарда долларов, а в следующем – 38,4 миллиарда долларов.

Пышный уточняет, что до конца 2024 года в Украину поступит 15 миллиардов долларов. 4,8 миллиарда долларов из этой суммы – средства по программе SPUR со Всемирным банком (при поддержке США).

Глава НБУ говорит, что Украине удалось достичь определенных договоренностей, относительно получения безвозвратной помощи. В частности, с лидерами G7.

Достижение соответствующих договоренностей, которые дают Украине рассчитывать на то, что эта сумма будет доступна уже в ближайшее время, уже в следующем году,

– отмечает Пышный.

Напомним! Украина может получить безвозвратную помощь в размере до 50 миллиардов долларов по программе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.