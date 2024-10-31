Коли Україна зможе отримати допомогу

НБУ вважає, що обсяг підтримки, яку має отримати Україна, буде більшим ніж очікувався раніше. До того ж обіцяна безповоротна допомога може почати надходити найближчим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Пишного.

Читайте також Бухгалтери України в небезпеці: хакери масово розсилають листи із "сюрпризом"

Андрій Пишний Голова Національного банку України Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне 41,5 мільрди доларів, а наступного – 38,4 мільрди доларів.

Пишний уточнює, що до кінця 2024 року в Україну надійде 15 мільярдів доларів. 4,8 мільярда доларів з цієї суми – кошти за програмою SPUR зі Світовим банком (при підтримці США).

Голова НБУ каже, що Україні вдалося досягнути певних домовленостей, відносно отримання безповоротної допомоги. Зокрема, з лідерами G7.

Досягнення відповідних домовленостей, які дають Україні розраховувати на те, що ця сума буде доступна вже найближчим часом, вже у наступному році,

– наголошує Пишний.

Нагадаємо! Україна може отримати безповоротну допомогу у розмірі до 50 мільярдів доларів за програмою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.