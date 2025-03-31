Яку зарплату отримав віцепрем’єр-міністр з інновацій Федоров у 2024 році
- Михайло Федоров у 2024 році отримав зарплату 1 126 632 гривень, а його дружина Анастасія – 4 838 416 гривень від підприємницької діяльності.
- Сім'я Федорових володіє нерухомістю, автомобілями, торговими марками та має значні кошти на рахунках.
Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив декларацію за 2024 рік. За цей період його загальна заробітна плата сягнула – 1 126 632 гривень.
Яким майном володіє Федоров
Цікаво, що дружина міністра Федорова – Анастасія за 2024 рік отримала дохід 4 838 416 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на декларацію.
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Зверніть увагу! Свій дохід Анастасія отримує саме від підприємницької діяльності.
Також у декларації вказано, яку суму коштів на рахунках має подружжя:
- у міністра на банківських рахунках – 731 311 гривень;
- а от його дружина має – 199 653 гривень та 2 долари.
Інформація про нерухомість родини Федорових:
- у власності Федорова квартира загальною площею 74,8 метра квадратних (її загальна вартість – 2 187 193 гривні);
- в оренді міністр має нежитлове приміщення – 2,9 метра квадратних;
- Анастасія ж орендує квартиру площею. 55,5 метрів квадратних.
- також Анастасія володіє земельною ділянкою 20 000 метрів квадратних в СМТ вартістю 56 121 гривні.
Не можна не сказати і про суборенду нежитлових приміщень у Києві:
- 17,3 метра квадратних – вартість 605 000 гривень;
- 47,8 метра квадратних – 1 005 000 гривень.
Окрім того, в подружжя є машини:
- у Федорова – AUDI Q8 2019 року вартістю 2 096 700 гривень;
- в Анастасії – AUDI A4 2016 року вартістю – 211 652 гривень.
Зауважте! Подружжя користується двома машиномісцями у місті Київ – 15,6 і 15,7 метра квадратних.
До того ж подружжя володіє торговими марками:
- у Федорова – SMMSTUDIO – набув права власності 2021 року – 5 000 000 гривень;
- в Анастасії – COVER – набула право власності 2021 року – вартість невідома.