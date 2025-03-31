Яку зарплату отримав віцепрем’єр-міністр з інновацій Федоров у 2024 році

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив декларацію за 2024 рік. За цей період його загальна заробітна плата сягнула – 1 126 632 гривень.

Яким майном володіє Федоров

Цікаво, що дружина міністра Федорова – Анастасія за 2024 рік отримала дохід 4 838 416 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на декларацію.

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Зверніть увагу! Свій дохід Анастасія отримує саме від підприємницької діяльності.

Також у декларації вказано, яку суму коштів на рахунках має подружжя:

у міністра на банківських рахунках – 731 311 гривень;

а от його дружина має – 199 653 гривень та 2 долари.

Інформація про нерухомість родини Федорових:

у власності Федорова квартира загальною площею 74,8 метра квадратних (її загальна вартість – 2 187 193 гривні);

в оренді міністр має нежитлове приміщення – 2,9 метра квадратних;

Анастасія ж орендує квартиру площею. 55,5 метрів квадратних.

також Анастасія володіє земельною ділянкою 20 000 метрів квадратних в СМТ вартістю 56 121 гривні.

Не можна не сказати і про суборенду нежитлових приміщень у Києві:

17,3 метра квадратних – вартість 605 000 гривень;

47,8 метра квадратних – 1 005 000 гривень.

Окрім того, в подружжя є машини:

у Федорова – AUDI Q8 2019 року вартістю 2 096 700 гривень;

в Анастасії – AUDI A4 2016 року вартістю – 211 652 гривень.

Зауважте! Подружжя користується двома машиномісцями у місті Київ – 15,6 і 15,7 метра квадратних.

До того ж подружжя володіє торговими марками: