Каким имуществом владеет Федоров

Интересно, что жена министра Федорова – Анастасия за 2024 год получила доход 4 838 416 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на декларацию.

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Обратите внимание! Свой доход Анастасия получает именно от предпринимательской деятельности.

Также в декларации указано, какую сумму средств на счетах имеют супруги:

у министра на банковских счетах – 731 311 гривен;

а вот его жена имеет – 199 653 гривен и 2 доллара.

Информация о недвижимости семьи Федоровых:

в собственности Федорова квартира общей площадью 74,8 метра квадратных (ее общая стоимость – 2 187 193 гривны);

в аренде министр имеет нежилое помещение – 2,9 метра квадратных;

Анастасия же арендует квартиру площадью. 55,5 метров квадратных.

также Анастасия владеет земельным участком 20 000 метров квадратных в ПГТ стоимостью 56 121 гривны.

Нельзя не сказать и о субаренде нежилых помещений в Киеве:

17,3 метра квадратных – стоимость 605 000 гривен;

47,8 метра квадратных – 1 005 000 гривен.

Кроме того, у супругов есть машины:

у Федорова – AUDI Q8 2019 года стоимостью 2 096 700 гривен;

у Анастасии – AUDI A4 2016 года стоимостью – 211 652 гривен.

Заметьте! Супруги пользуются двумя машиноместами в городе Киев – 15,6 и 15,7 метра квадратных.

К тому же супруги владеют торговыми марками: