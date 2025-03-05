Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу, присутній на брифінгу "Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага".

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Що відомо про "Дозвіл на зброю" у Дії

Так, під час брифінгу Михайло Федоров анонсував послугу, яка стосується не лише ветеранів, про "серед них також буде популярною" – "Дозвіл на зброю" у Дії.

Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті,

– зазначив він.

Федоров зазначив, що "Дозвіл на зброю" – це комплексна послуга. Вона передбачатиме не лише подання в Дії заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї тощо. Також у застосунку буде можливість отримати відповідний документ.

"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у Дії, QR-код, як завжди", – наголосив міністр.

До слова, Міністерство у справах ветеранів разом із командою Дії представило перші результати цифрових сервісів для ветеранів. З моменту запуску понад 416 тисяч захисників згенерували посвідчення у Дії, а понад 24,8 тисяч осіб подали заявки на отримання коштів у межах програми "Ветеранський спорт".