Яку пенсію будуть отримувати громадяни, що отримували мінімальну зарплату

Розмір пенсійної виплати залежить від багатьох факторів. Зокрема, від кількості страхового стажу, середньої заробітної плати за три роки перед виходом на пенсію та суми сплачених внесків.

Яка пенсія буде при мінімалці

При мінімальній зарплаті, розмір пенсії буде невеликими, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Нагадаємо! Мінімальна пенсія в Україні не зростала з 1 січня 2025 року. Вона не має збільшуватись до 2028 року, відповідно до Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки.

Пенсія при мінімальній зарплаті має становити щонайменше 40% від мінімальної зарплати, якщо особа має повний страховий стаж. Відповідно, зараз ця сума – 40% від 8 000 гривень. Тобто, пенсіонер має отримувати – 3 200 гривень.

При цьому, відповідно до встановлених мінімумів, це значення не може бути менш як 3 370 гривень.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж: у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Зараз мінімальна пенсія залежить від кількості стажу та віку пенсіонера.