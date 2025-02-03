Какая пенсия будет при минималке

При минимальной зарплате, размер пенсии будет небольшими, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Напомним! Минимальная пенсия в Украине не росла с 1 января 2025 года. Она не должна увеличиваться до 2028 года, в соответствии с Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы.

Пенсия при минимальной зарплате должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты, если лицо имеет полный страховой стаж. Соответственно, сейчас эта сумма – 40% от 8 000 гривен. То есть, пенсионер должен получать – 3 200 гривен.

При этом, в соответствии с установленными минимумами, это значение не может быть менее 3 370 гривен.

При наличии страхового стажа меньшей продолжительности, чем: у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, пенсия по возрасту устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Сейчас минимальная пенсия зависит от количества стажа и возраста пенсионера.