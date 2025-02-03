Яка пенсія буде при мінімалці

При мінімальній зарплаті, розмір пенсії буде невеликими, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Нагадаємо! Мінімальна пенсія в Україні не зростала з 1 січня 2025 року. Вона не має збільшуватись до 2028 року, відповідно до Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки.

Пенсія при мінімальній зарплаті має становити щонайменше 40% від мінімальної зарплати, якщо особа має повний страховий стаж. Відповідно, зараз ця сума – 40% від 8 000 гривень. Тобто, пенсіонер має отримувати – 3 200 гривень.

При цьому, відповідно до встановлених мінімумів, це значення не може бути менш як 3 370 гривень.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж: у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Зараз мінімальна пенсія залежить від кількості стажу та віку пенсіонера.