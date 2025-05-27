Які виплати може отримати дружина загиблого військового

Якщо військовослужбовець загинув, захищаючи українську незалежність та суверенність, то його дружина має право на певні виплати. Водночас існує кілька різновидностей пенсій, які може отримати жінки полеглого.

Яку пенсію отримує вдова військового пенсіонера

Йдеться про пенсію за вислугу років, у зв'язку з інвалідністю та у зв'язку втратою годувальника, передає 24 Канал з посиланням на Юридичну компанію "Приходько та Партнери".

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Річ у тім, що обставини смерті військовослужбовця впливають на розмір пенсії, яку буде отримувати його дружина. Згідно зі статтею, це може бути від 30% до 70% грошового забезпечення, що передбачено у розділі 4 Закону України № 2262.

Наприклад, якщо військовий помер або загинув унаслідок хвороби, контузії або каліцтва, отриманого під час виконання бойових завдань при захисті Україні або ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, то непрацездатна дружина має право на 70% його грошового забезпечення.

Якщо ж на це грошове забезпечення претендують 2 та більше непрацездатних членів родини, які були на утриманні військового, то тут йдеться про розмір у 50 відсотків від грошового забезпечення на кожного такого члена родини,

– йдеться на сайті.

Важливо! Якщо ж каліцтво було пов’язане не з виконанням бойових завдань, а з нещасним випадком під час проходження військової служби, то дружина матиме право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника у розмірі 30% грошового забезпечення.