Пенсії по інвалідності в Україні: чи збільшать суму у 2023 році

Пенсії по інвалідності вираховуються відповідно до віку, групи та страхового стажу людини. Відповідно, сума у кожної особи буде індивідуальна. Чи передбачаються якісь зміни щодо пенсії по інвалідності цьогоріч, дізнавався 24 Канал.

За даними Пенсійного фонду України, пенсія призначається незалежно від того, коли настала інвалідність. Тобто це може бути й під час роботи, й до влаштування на роботу, чи, до прикладу, після припинення роботи.

Читайте також Індексація пенсій: чи збережуть пенсіонерам виплати за віком

Яка пенсія в осіб з інвалідності у 2023 році

I група інвалідності – страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, мають 100% розміру пенсії за віком.

– страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, мають 100% розміру пенсії за віком. II група інвалідності – стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком.

– стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком. II група інвалідності – страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір – 50% пенсії за віком.

що пенсію в Україні у 2023 році найімовірніше не підіймуть. Мінімальна пенсія за віком зараз становить прожитковий мінімум, тобто 2 093 гривні. Максимальна ж – 20 930 гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 16 лютого 2022 року, загальний розмір пенсії з усіма надбавка не може бути нижчим:

2 300 гривень — в осіб з інвалідністю I групи;

2 100 гривень — в осіб з інвалідністю II – III групи, які не працюють.

що точна сума пенсії з інвалідності залежить від того, який у вас стаж та група. Кожна пенсія вираховується індивідуально.

Цікаво Тариф на електроенергію може зрости: кого стосуватимуться змін

Які документи потрібні для призначення пенсії

Насамперед вам потрібно звернутися в Пенсійний фонд та подати усі необхідні документи. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн на сайті.

Напишіть заяву на призначення пенсії;

При собі майте паспорт, якщо це діти – то свідоцтво про народження.

Ті, хто мають ID-паспорт, повинні додатково принести ще довідку про реєстрацію з місця проживання.

Обов'язково потрібно картка платника податків.

Також, трудова книжка, або документ, який підтверджує роки стажу.

Відомість про заробітну плату.

Довідка з МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інший документ, який підтверджує статус.

Фотографія (як на паспорт) для того, щоб оформили пенсійне посвідчення.

Індексація у березні

Цьогоріч з 1 березня українським пенсіонерам проведуть індексацію виплат – на 20%. Тобто додатково вони зможуть отримати від 200 до 500 – 600 гривень.

Індексація відбудеться для громадян, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію,пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС.

Водночас не отримають підвищення військові пенсіонери, ті, хто отримує наукову пенсію й пенсіонери-держслужбовці.