Понад 5 тисяч гривень: українська середня пенсія зросла у 2023 році

25 квітня 2023, 15:19
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Березнева індексація підвищила українські пенсії в середньому на 400 – 600 гривень. Відтак кожен пенсіонер зміг отримати виплати щонайменше на 100 гривень більші.

Середня пенсія в Україні у 2023 році

Під час ефіру телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що середня пенсія зараз в Україні становить майже 5 300 гривень. Це вперше за часи української незалежності.

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Цікаво, що в середньому у березні українці отримали підвищення пенсій на 400 – 600 гривень. 

Загалом, враховуючи березневе підвищення пенсій для пенсіонерів, яке було на 19,7%, то середню пенсію ми зараз маємо майже 5 300 гривень. Для переважної більшості пенсіонерів збільшення було від 400 до 600 гривень,
– додала Жолнович.

А для усіх тих, хто мав вищу пенсію та перерахунок не становив великої суми, відбулася доплата у розмірі не менше 100 гривень. 

Накопичувальна пенсія вже скоро: скільки треба відкладати

У Мінсоцполітики повідомили, що за новою накопичувальною системою українці відкладатимуть до 10% від зарплати. Втім частину з цього вноситиме саме роботодавець. 

Середній внесок, який би покривав усі видатки й зберігав кошти – це щонайменше 7 – 10%. Ми передбачаємо до 3% обов'язкових з роботодавця. Це трохи мало. Очевидно, що працівник має долучатися своїми коштами, щоб його внесок був оптимальним,
– зазначила Оксана Жолнович.

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Нагадуємо, що законопроєкт про нову пенсійну реформу ще не розглядали. Втім найімовірніше, що на запуск реформи потрібно не менш як рік після ухвалення рішення. 

Автор: Валерія Городинська