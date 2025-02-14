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14 лютого, 14:56
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За скільки можна купити 100 доларів і 100 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара 14 лютого становить 41,80 гривні, а євро - 43,44 гривні.
  • Для покупки 100 доларів в банку потрібно близько 4 175 гривень, а для 100 євро - близько 4 400 гривень.

Валютний ринок в Україні залишається стабільним. Зокрема, завдяки своєчасним інтервенціям, які здійснює НБУ.

Який зараз курс долара

14 лютого, офіційний курс долара в Україні сягнув – 41,80 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні середній банківський курс такий:

  • купівля – 41,50 гривень за долар;
  • продаж – 42 гривень за долар.

В обмінниках середній курс такий:

  • купівля – 41,73 гривні за долар;
  • продаж – 41,75 гривні за долар.

Скільки доведеться витратити на покупку 100 доларів 14 лютого

  • якщо купувати 100 доларів у банку, то доведеться витратити приблизно 4 175 гривень;
  • а от для придбання 100 доларів в обміннику потрібно орієнтовно 4 200 гривень

Який курс євро 14 лютого

Станом на 14 лютого, регулятор встановив офіційний курс євро на рівні – 43,44 гривні, повідомляє НБУ.

За даними видання "Мінфін", у банках середній курс сягнув такого рівня:

  • купівля – 43,38 гривні за євро;
  • продаж – 44 гривні за євро.

А от в обмінниках середній курс встановлено такий:

  • купівля – 43,70 гривні за євро;
  • продаж – 43,90 гривні за євро.

Яку суму потрібно витратити, щоб придбати 100 євро

  • для покупки 100 євро у банку, потрібно витратити орієнтовно 4 400 гривень;
  • аби придбати 100 євро в обміннику, необхідно приблизно 4 390 гривень.