Який зараз курс долара
14 лютого, офіційний курс долара в Україні сягнув – 41,80 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні середній банківський курс такий:
- купівля – 41,50 гривень за долар;
- продаж – 42 гривень за долар.
В обмінниках середній курс такий:
- купівля – 41,73 гривні за долар;
- продаж – 41,75 гривні за долар.
Скільки доведеться витратити на покупку 100 доларів 14 лютого
- якщо купувати 100 доларів у банку, то доведеться витратити приблизно 4 175 гривень;
- а от для придбання 100 доларів в обміннику потрібно орієнтовно 4 200 гривень
Який курс євро 14 лютого
Станом на 14 лютого, регулятор встановив офіційний курс євро на рівні – 43,44 гривні, повідомляє НБУ.
За даними видання "Мінфін", у банках середній курс сягнув такого рівня:
- купівля – 43,38 гривні за євро;
- продаж – 44 гривні за євро.
А от в обмінниках середній курс встановлено такий:
- купівля – 43,70 гривні за євро;
- продаж – 43,90 гривні за євро.
Яку суму потрібно витратити, щоб придбати 100 євро
- для покупки 100 євро у банку, потрібно витратити орієнтовно 4 400 гривень;
- аби придбати 100 євро в обміннику, необхідно приблизно 4 390 гривень.