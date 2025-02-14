Який зараз курс долара

14 лютого, офіційний курс долара в Україні сягнув – 41,80 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні середній банківський курс такий:

купівля – 41,50 гривень за долар;

продаж – 42 гривень за долар.

В обмінниках середній курс такий:

купівля – 41,73 гривні за долар;

продаж – 41,75 гривні за долар.

Скільки доведеться витратити на покупку 100 доларів 14 лютого

якщо купувати 100 доларів у банку , то доведеться витратити приблизно 4 175 гривень;

, то доведеться витратити приблизно 4 175 гривень; а от для придбання 100 доларів в обміннику потрібно орієнтовно 4 200 гривень

Який курс євро 14 лютого

Станом на 14 лютого, регулятор встановив офіційний курс євро на рівні – 43,44 гривні, повідомляє НБУ.

За даними видання "Мінфін", у банках середній курс сягнув такого рівня:

купівля – 43,38 гривні за євро;

продаж – 44 гривні за євро.

А от в обмінниках середній курс встановлено такий:

купівля – 43,70 гривні за євро;

продаж – 43,90 гривні за євро.

Яку суму потрібно витратити, щоб придбати 100 євро