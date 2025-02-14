Какой сейчас курс доллара

14 февраля, официальный курс доллара в Украине достиг – 41,80 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает издание "Минфин", сегодня средний банковский курс таков:

покупка – 41,50 гривны за доллар;

продажа – 42 гривен за доллар.

В обменниках средний курс такой:

покупка – 41,73 гривны за доллар;

продажа – 41,75 гривны за доллар.

Сколько придется потратить на покупку 100 долларов 14 февраля

если покупать 100 долларов в банке , то придется потратить примерно 4 175 гривен;

, то придется потратить примерно 4 175 гривен; а вот для приобретения 100 долларов в обменнике нужно ориентировочно 4 200 гривен

Какой курс евро 14 февраля

По состоянию на 14 февраля, регулятор установил официальный курс евро на уровне – 43,44 гривны, сообщает НБУ.

По данным издания "Минфин", в банках средний курс достиг такого уровня:

покупка – 43,38 гривны за евро;

продажа – 44 гривны за евро.

А вот в обменниках средний курс установлен такой:

покупка – 43,70 гривны за евро;

продажа – 43,90 гривны за евро.

Какую сумму нужно потратить, чтобы приобрести 100 евро