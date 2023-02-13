Сума у понад 19 мільярдів доларів: швейцарський банк заморозив російські активи

Швейцарія прийняла санкції ЄС щодо Росії. Відтак усі активи країни-агресорки були заморожені на суму в 8,1 мільярда доларів. Зараз ця сума значно збільшилася.

З того часу, як Швейцарія прийняла санкції ЄС щодо Росії, російські фінансові активи були заблоковані у країні на суму близько 8,1 мільярда доларів. Крім того, були заморожені 15 об'єктів власності.

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Більше, ніж третина російських активів

Нещодавно стало відомо, що швейцарський банк Credit Suisse заблокував або заморозив російські активи на суму 19 мільярдів доларів (це 17,6 мільярда швейцарських франків).

Лише близько 4 мільярдів російських активів припадає на людей, які перебувають у списку санкцій.

Решта 13,6 мільярда франків – це люди, які потрапили під санкції в інших державах.

Цеу Швейцарії.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляв, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України.

Скільки вже заморожено російських активів

Нагадуємо, що ЄС вже почав розглядати питання надання Україні заморожених російських активів. Мова йде про суму на 300 мільярдів євро активів російського центрального банку.

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Є прецеденти, коли приватні гроші російських олігархів планується передати Україні.

Головний консультант "Національного інституту стратегічних досліджень" Іван Ус уточнив, що деякі експерти називають цифру активів до 1 трильйона, але це разом з замороженим майном Росії і її громадян.