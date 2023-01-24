Втрата добробуту та економічний перелом: скільки коштує Німеччині війна в Україні
За даними кельнського Інституті німецької економіки у 2023 році війна в Україні коштуватиме Німеччині 175 мільярдів євро. Це становить приблизно 4% ВВП країни.
Втрата добробуту Німеччини
За новими розрахунками економічні втрати Німеччини, пов'язані із війною в Україні, становитимуть 175 мільярдів євро. Це відповідає втраті добробуту у 2 000 євро на жителя.
Читайте також ЄС готує нові санкції до річниці вторгнення: чого від них варто очікуватиЗ поправкою на ціни це відповідає приблизно 4,5% ВВП країни. Для розрахунку порівняли ситуацію, коли у світі немає війни, а отже високих цін на енергоносії, із поточну ситуацію.
Перш за все, можна виділити три різні проблеми, пов’язані з війною:
- З одного боку, енергетика все ще небезпечна, підприємці побоюються збоїв і надзвичайних ситуацій, наприклад, у критичних інфраструктурах,
- Крім того, існують високі витрати на електроенергію та газ,
- Також, на послуги з виробництва та сировину.
Ситуація все ще дуже крихка. Виняткова ситуація буде турбувати нас у найближчі місяці та обтяжуватиме процвітання,
— каже економіст Майкл Гремлінг.
Інші збитки країни
Лише за період пандемії Німеччина вже втратила 175 мільярдів євро. Крім того, у 2021 році відбулася ще одна втрата ВВП на 125 мільярдів євро.
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В Інституті побоюється, що економіка Німеччини перебуває на порозі перелому. Адже зараз є брак кваліфікованих працівників, а також помірний розвиток продуктивності.