Втрата добробуту та економічний перелом: скільки коштує Німеччині війна в Україні

За даними кельнського Інституті німецької економіки у 2023 році війна в Україні коштуватиме Німеччині 175 мільярдів євро. Це становить приблизно 4% ВВП країни.

Втрата добробуту Німеччини

За новими розрахунками економічні втрати Німеччини, пов'язані із війною в Україні, становитимуть 175 мільярдів євро. Це відповідає втраті добробуту у 2 000 євро на жителя.

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З поправкою на ціни це відповідає приблизноДля розрахунку порівняли ситуацію, коли у світі немає війни, а отже високих цін на енергоносії, із поточну ситуацію.

Перш за все, можна виділити три різні проблеми, пов’язані з війною:

З одного боку, енергетика все ще небезпечна, підприємці побоюються збоїв і надзвичайних ситуацій, наприклад, у критичних інфраструктурах,

Крім того, існують високі витрати на електроенергію та газ,

Також, на послуги з виробництва та сировину.

Ситуація все ще дуже крихка. Виняткова ситуація буде турбувати нас у найближчі місяці та обтяжуватиме процвітання,

​— каже економіст Майкл Гремлінг.

Інші збитки країни

Лише за період пандемії Німеччина вже втратила 175 мільярдів євро. Крім того, у 2021 році відбулася ще одна втрата ВВП на 125 мільярдів євро.

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Загалом, до кінця 2023 року втрати виробництва складуть

В Інституті побоюється, що економіка Німеччини перебуває на порозі перелому. Адже зараз є брак кваліфікованих працівників, а також помірний розвиток продуктивності.