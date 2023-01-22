Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами основні санкції проти Росії запроваджені і зараз втілюються в життя. А нові обмеження щодо постачання російської сировини в ЄС завдадуть потужний удар по економіці країни-агресорки.

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На Росію почнуть тиснути "друзі"

Він зауважив, що з 24 лютого набере чинності ембарго про постачання з Росії нафти та нафтопродуктів в Європейський Союз.

Спочатку європейські країни домовились встановити крайню межу ціни у 60 доларів США на російську сиру нафту. І зараз домовляються по нафтопродуктах – також про встановлення крайньої межі ціни на них,

– зауважив політолог.

На його думку, це дуже потужний удар по Росії, тому що їхні "друзі" (як вважають росіяни) – Китай та Індія – одразу почнуть тиснути на росіян з вимогою продавати їм нафтопродукти дешевше.

"І Москва буде змушена продавати свою сировину з мінімальною рентабельністю. Або знижувати податки для нафтопереробних та нафтовидобувних компаній, щоб останні хоча б зберігали обсяг видобутку нафти, який у них є", – вважає він.

За його словами, всі ці дії призведуть до того, що у Росії зменшаться можливості вести війну, тому що збільшиться дефіцит її бюджету.

Як стверджують незалежні російські аналітики, падіння нафтовидобутку за пів року може скласти 40%. А за підсумками цього року склало взагалі 70%. Те саме стосуються газу – вони змушені скорочувати видобуток газу через відсутність попиту насамперед в ЄС,

– наголосив Загородній.

Він підкреслив, що вся теперішня російська нафтогазова галузь ще за радянських часів будувалась з розрахунку на Німеччину, Францію та Італію.

"А тепер цей ринок, який для росіян завжди був преміальним, фактично закривається", – зауважив він.

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МАГАТЕ могло б запровадити санкції проти Росії

Політолог зазначив, що також очікує на санкції по компанії "Росатом".

Але проблема у тому, що Росія є вагомим гравцем на ринку експорту урану та палива. З цим може виникнути більше ускладнень, чим з нафтою та газом, тому що дуже мало країн мають замкнені ядерні цикли,

– наголосив він.

Проте, за його словами, МАГАТЕ давно могло б запровадити санкції проти Росії у вигляді мораторію на введення в дію нових блоків і нових ядерних станцій, які зараз будує "Росатом" – і всередині Росії, і за кордоном, зокрема, в Туреччини, Угорщині і інших країнах.

"Запровадження цих санкцій, з огляду на те, що Росія робила на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС, припинило б розвиток компанії "Росатом", – вважає співрозмовник.

Він підкреслив, що питання залежності від експорту російського урану теж вирішується. США та Франція, як дві провідні країни у світі в ядерній енергетиці, намагаються замістити російський уран і запровадити нові потужності, для того, щоб не залежати від Росії.

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