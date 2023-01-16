Росія вже порушила всі можливі норми, за якими США могли б визнати її державою-спонсором тероризму. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній.

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Однак, на думку політолога, навіть після терористичної атаки у Дніпрі Вашингтон навряд чи надасть Росії такий статус.

На жаль, я не вірю, що це буде запроваджено швидко. Та й взагалі таке рішення можуть так і не ухвалити,

– сказав політолог.

За словами Загороднього, є 2 чинники, які стримують США від того, аби визнати країну-агресорку спонсором тероризму.

США дають шанс російським елітам скинути Путіна

По-перше, антитерористичне законодавство США дуже жорстке. Як розповів політолог, у 1982 році США визнали Кубу державою-спонсором тероризму через те, що ця країна надсилала солдатів до Африки для допомоги Радянському Союзу.

"Минув вже 41 рік. У Кубі вже немає комуністичної системи, а цей статус (держави-спонсора тероризму – 24 Канал) і досі залишається", – сказав Загородній.

Політолог припустив, що це може бути однією з проблем, чому американці не хочуть надавати такий статус Росії.

Американці розуміють, що це фактично назавжди або принаймні надовго. А Вашингтон хоче залишити "щілину" для постпутінських еліт, аби у них був стимул скинути Владіміра Путіна. Їх мотивують тим, що після цього, мовляв, можливі переговори Москви з Заходом,

– сказав Загородній.

Він додав, що у такому випадку Захід враховуватиме інтереси постпутінської Росії.

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Статус держави-спонсора тероризму – "ядерний удар" по економіці Росії

По-друге, ще одна перешкода для визнання Росії спонсором тероризму лежить в економічній площині.

Запровадження такого статусу – це "ядерний удар" по економіці Росії. Тоді вже не треба буде відключати SWIFT. Майже кожний банківський платіж, який буде йти в Росію або з Росії, буде розглядатися як фінансування тероризму,

– сказав політолог.

Він додав, що тоді кожного громадянина Росії фактично будуть підозрювати у співпраці з терористами.

"Однак це матиме погані наслідки для союзників США, насамперед для Європи. Тому Вашингтон намагається уникнути цього важкого удару", – зазначив Загородній.

Як має діяти Україна

Політолог додав, що в умовах, що склалися, Україні потрібно вимагати від Заходу більше зброї.

Все тепер залежить від України – наскільки ми зможемо накопичити максимальну кількість наступальної зброї великої дальності, яка зможе проактивно діяти на території Росії. Тільки так можливо завдати такої шкоди військовій інфраструктурі Росії, що це буде зривати наступ ворога на територію України,

– наголосив Загородній.

На його думку, на користь України також непогано працюватиме деморалізація росіян. Він зауважив, що українські спецслужби розширюють свою діяльність на території Росії. За словами політолога, потрібно зробити все можливе, аби росіяни не почували себе спокійно.

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