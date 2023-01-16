Россия уже нарушила все возможные нормы, согласно которым США могли бы признать ее государством-спонсором терроризма. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Тарас Загородний.

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Однако, по мнению политолога, даже после террористической атаки в Днепре Вашингтон вряд ли предоставит России такой статус.

К сожалению, я не верю, что это будет введено быстро. Да и вообще такое решение могут так и не принять,

– сказал политолог.

По словам Загороднего, есть 2 фактора, которые сдерживают США от того, чтобы признать страну-агрессора спонсором терроризма.

США дают шанс российским элитам свергнуть Путина

Во-первых, антитеррористическое законодательство США очень жесткое. Как рассказал политолог, в 1982 году США признали Кубу государством-спонсором терроризма из-за того, что эта страна посылала солдат в Африку для помощи Советскому Союзу.

"Прошел уже 41 год. В Кубе уже нет коммунистической системы, а этот статус (государства-спонсора терроризма – 24 Канал) до сих пор остается", – сказал Загородний.

Политолог предположил, что это может быть одной из проблем, почему американцы не хотят придавать такой статус России.

Американцы понимают, что это фактически навсегда или, по крайней мере, надолго. А Вашингтон хочет оставить "щель" для постпутинских элит, чтобы у них был стимул свергнуть Владимира Путина. Их мотивируют тем, что после этого, мол, возможны переговоры Москвы с Западом,

– сказал Загородний.

Он добавил, что в таком случае Запад будет учитывать интересы постпутинской России.

Тарас Загородний прокомментировал позицию США по отношению к России: смотрите видео

Статус государства-спонсора терроризма – "ядерный удар" по экономике России

Во-вторых, еще одно препятствие для признания России спонсором терроризма лежит в экономической плоскости.

Введение такого статуса – это "ядерный удар" по экономике России. Тогда уже не нужно будет отключать SWIFT. Почти каждый банковский платеж, который будет идти в Россию или из России, будет рассматриваться как финансирование терроризма,

– сказал политолог.

Он добавил, что тогда каждый гражданин России фактически будет подозреваться в сотрудничестве с террористами.

"Однако это будет иметь плохие последствия для союзников США, прежде всего для Европы. Поэтому Вашингтон пытается избежать этого тяжелого удара", – отметил Загородний.

Как должна действовать Украина

Политолог добавил, что в сложившихся условиях Украине нужно требовать от Запада больше оружия.

Все теперь зависит от Украины – насколько мы сможем накопить максимальное количество наступательного оружия большой дальности, которое сможет активно действовать на территории России. Только так возможно нанести такой ущерб военной инфраструктуре России, что это будет срывать наступление врага на территорию Украины,

– подчеркнул Загородний.

По его мнению, в пользу Украины также будет неплохо работать деморализация россиян. Он отметил, что украинские спецслужбы расширяют свою деятельность на территории России. По словам политолога, нужно сделать все возможное, чтобы россияне не чувствовали себя спокойно.

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