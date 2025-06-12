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Економіка Тарифи Без інтернету та квитанції: українцям запропонували альтернативний варіант плати за газ
12 червня, 17:14
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Без інтернету та квитанції: українцям запропонували альтернативний варіант плати за газ

Валерія Моргун
Основні тези
  • Українці можуть оплатити газ у відділеннях банків або Укрпошти, якщо не отримали паперову квитанцію або мають проблеми з інтернетом.
  • Для правильного проведення платежу необхідно вказати особовий рахунок та перевірити введену інформацію.

У компанії "Нафтогаз України" розповіли про варіанти здійснення оплати за спожитий природний газ. Такий варіант стане у пригоді українцям, якщо з якихось причин не надійшла паперова квитанція.

Як заплатити за газ без інтернету чи паперової квитанції

Також такий спосіб оплати підійде, якщо ж людина має проблеми з інтернетом, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Річ у тім, що оплатити рахунки за спожитий газ можна також:

  • у відділеннях банків;
  • у відділеннях Укрпошти.

Зокрема у повідомленні також вказали реквізити газопостачальної компанії:

  • ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";
  • ЄДРПОУ 40121452;
  • п/р UA893004650000000260323012042;
  • в АТ "Ощадбанк" міста Києва;
  • МФО 300465.

У призначенні платежу обовʼязково вкажіть, будь ласка, Ваш особовий рахунок та перевірте коректність введеної Вами інформації,
– наголосили у компанії.

Зверніть увагу! Для отримання консультації щодо надходження паперового рахунку за спожитий газ за адресою, слід надати компанії особовий рахунок у приватні повідомлення у Facebook.