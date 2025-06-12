Без інтернету та квитанції: українцям запропонували альтернативний варіант плати за газ

У компанії "Нафтогаз України" розповіли про варіанти здійснення оплати за спожитий природний газ. Такий варіант стане у пригоді українцям, якщо з якихось причин не надійшла паперова квитанція.

Як заплатити за газ без інтернету чи паперової квитанції

Також такий спосіб оплати підійде, якщо ж людина має проблеми з інтернетом, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Річ у тім, що оплатити рахунки за спожитий газ можна також:

у відділеннях банків;

у відділеннях Укрпошти.

Зокрема у повідомленні також вказали реквізити газопостачальної компанії:

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ 40121452;

п/р UA893004650000000260323012042;

в АТ "Ощадбанк" міста Києва;

МФО 300465.

У призначенні платежу обовʼязково вкажіть, будь ласка, Ваш особовий рахунок та перевірте коректність введеної Вами інформації,

– наголосили у компанії.

Зверніть увагу! Для отримання консультації щодо надходження паперового рахунку за спожитий газ за адресою, слід надати компанії особовий рахунок у приватні повідомлення у Facebook.