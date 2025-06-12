Без інтернету та квитанції: українцям запропонували альтернативний варіант плати за газ
- Українці можуть оплатити газ у відділеннях банків або Укрпошти, якщо не отримали паперову квитанцію або мають проблеми з інтернетом.
- Для правильного проведення платежу необхідно вказати особовий рахунок та перевірити введену інформацію.
У компанії "Нафтогаз України" розповіли про варіанти здійснення оплати за спожитий природний газ. Такий варіант стане у пригоді українцям, якщо з якихось причин не надійшла паперова квитанція.
Як заплатити за газ без інтернету чи паперової квитанції
Також такий спосіб оплати підійде, якщо ж людина має проблеми з інтернетом, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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Річ у тім, що оплатити рахунки за спожитий газ можна також:
- у відділеннях банків;
- у відділеннях Укрпошти.
Зокрема у повідомленні також вказали реквізити газопостачальної компанії:
- ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";
- ЄДРПОУ 40121452;
- п/р UA893004650000000260323012042;
- в АТ "Ощадбанк" міста Києва;
- МФО 300465.
У призначенні платежу обовʼязково вкажіть, будь ласка, Ваш особовий рахунок та перевірте коректність введеної Вами інформації,
– наголосили у компанії.
Зверніть увагу! Для отримання консультації щодо надходження паперового рахунку за спожитий газ за адресою, слід надати компанії особовий рахунок у приватні повідомлення у Facebook.