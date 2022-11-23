Чи подешевшають яйця та інші продукти: що буде з цінами до кінця 2022 року

У жовтні споживча інфляція становила 2,5% у місячному вираженні, а в річному вимірі зросла до 24,8%. Рекордсменами зі зростання цін знову стали яйця, разом з тим хліб та соняшникова олія подорожчали лише на 0,5% за місяць.

Тож Економіка 24 традиційно вирішила опитати аграріїв, щоб дізнатись, чого чекати від цін на продукти українцям у грудні та чи продовжать яйця й далі захмарно дорожчати.

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Як змінились ціни у жовтні

Ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 4,2%.

Яйця подорожчали у жовтні найбільше – на 60,5%.

Ціни на сало, овочі, фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло, молоко зросли на 11,3 – 2,3%.

Чи подешевшали якісь продукти у жовтні

За місяць ціни на продукти, згідно з даними Держстату, не знизились. Найменше в відсотковому значенні подорожчав хліб та хлібопродукти та соняшникова олія – на 0,5%. Експертка "Інституту аграрної економіки", у коментарі 24 каналу, розповіла, що упродовж жовтня 2022 року:

хліб та хлібопродукти подорожчали у середньому всього на 0,2–0,6%, наприклад: батон "Київський нарізний" – з 25,40 гривень до 25,50 гривень за 500 грамів;

подорожчали у середньому всього на 0,2–0,6%, наприклад: батон "Київський нарізний" – з 25,40 гривень до 25,50 гривень за 500 грамів; соняшникова олія зросла в ціні в середньому на 0,4% – до 75 гривень за літр.

Інна Сало Доктор економічних наук, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Помірному підвищенню цін на ці категорії товарів сприяв, перш за все, фактор сезонності збирання нового урожаю. На тлі отримання кращих, ніж очікувалось та прогнозувалось врожаїв зернових культур, поступове зростання ціни на борошно, що спостерігалось протягом лютого-липня 2022 року, сповільнилось.

Сезонний фактор

За даними Держстату, споживча ціна на борошно протягом жовтня місяця порівняно з вереснем скоротилась на 1%, а порівняно з серпнем – впала на 3,7%: з 17,89 до 17,23 гривні за кілограм.

Незначні темпи зростання соняшникової олії також пояснюються сезонним зниженням цін на соняшник на початку вересня цього року. Ціна знизилась на 70–80 доларів за тонну через активну пропозицію перехідних залишків минулого року та нового врожаю, пояснює пані Сало.

Насичення ринку

Також суттєвий вплив спричиняє відносне, порівняно з результатом попереднього сезону, скорочення експорту насіння соняшнику та олії.

Попри той факт, що велика кількість переробних підприємств України знаходиться поза зоною бойових дій, суттєвою перепоною для їхнього нормального функціонування стали логістичні проблеми. В результаті переробники не мали можливості завезти необхідні обсяги насіння соняшнику для переробки, тому експортні постачання готової продукції також значно ускладнилися. Це сприяло перенасиченню внутрішнього ринку та тимчасовій стабілізації ціни на соняшникову олію,

– розповідає експертка "Інститут аграрної економіки".

Що з цінами на яйця

Влітку десяток яєць коштував від 28 до 30 гривень. З перших днів вересня роздрібна ціна на яйця в супермаркетах України почала стрімко зростати і становила 41,56–42,35 гривні за десяток, у жовтні – 53–76 гривень.

З початку листопада внаслідок збільшення пропозиції на ринку почалося зменшення оптово-відпускних цін виробників – на 10 %.

Станом на середину листопада ціна сягнула 74–76 гривень за десяток яєць. Різкого зростання вже не спостерігається, що дає можливість стверджувати, що ціна стабілізується.

Світлана Пашко Старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Водночас середня споживча ціна на яйця за січень – жовтень 2022 року порівняно з середньою ціною за аналогічний період 2021 року зросла лише на 7,2%. І це найменший показник зростання споживчих цін серед показників інших продуктів харчування.

Експертка пояснює, що такий помітний і різкий стрибок цін на яйця відбувся саме у вересні – листопаді 2022 року.

Чи ціна на яйця економічно обґрунтована

Директор науково-дослідницької станції птахівництва НААН Олег Катеринич, розповідає, що в Україні майже 50–60% харчового яйця виробляють дрібні фермерські господарства і лише близько 50% – промислові підприємства.

Експерт зазначає, що на формування вартості яйця впливає декілька чинників: собівартість отримання продукції; насиченість ринку, тобто він перенасичений і треба шукати куди реалізовувати продукцію, чи він досить наповнений; змова виробників.

Собівартість яйця

Олег Катеринич Науковий співробітник та директор науково-дослідної станції птахівництва НААН Що стосується собівартості харчового яйця, то на даний час у нас вартість комбікормів для курей-несучок близько 17 гривень. Відповідно до цієї вартості та цифри я порахував, що собівартість виробництва харчового яйця на птахофабриці становить близько 3,60 гривні, це з урахуванням того, що корми складають десь близько 70% від собівартості.

Експерт пояснює, що він порахував скільки птиця з’їдає, скільки вона може знести яєць і таким чином у нього собівартість яйця склала десь 3,60 гривень з урахуванням ПДВ. Дрібний гурт з птахофабрики – десь близько 4 гривень.

Також Катеринич зауважує, протягом останніх десяти днів – два тижні, відпускна ціна яйця на птахофабриці знизилась майже на гривню. Десь 10 днів тому вартість яйця на птахофабриці складала 5 гривень – в середньому 4 гривні.

Але він зауважує, що яйце треба перевести, завести в реалізаційний магазин, сплатити ПДВ, додати прибуток в магазинах. Таким чином, з врахуванням всіх вище згаданих моментів та мінімальної рентабельності десь 20%, десяток десь близько 50 гривень.

Оце економічно обґрунтована ціна яйця на даний час,

– підкреслює він.

Наповненість ринку

Експерт розповідає, що поголів’я птиці знизилось десь на 15 – 20%. Разом з тим зауважує, що це не має суттєвого впливу, оскільки в Україні середньостатистичне виробництво яйця у населення було близько 6 – 7 мільярдів штук, на птахофабриках десь так само. Тобто якщо кількість за цей рік знизиться до 5 мільярдів, десь 11 мільярдів загальної кількості – це такий показник, який майже відповідає наповненості ринку.

Ми не можемо сказати що у нас тут значне перевиробництво. Тобто ми зі своїм вітчизняним яйцем будем. Я на початку сказав, яка може бути вартість яйця і ми з вами знаємо, яка була вартість яйця два – три тижні. Тому, мою думку, хтось на нас з вами заробив,

– вважає експерт.

Чого чекати від ціни яєць до кінця року

Світлана Пашко пояснює, що зростання оптово-відпускних цін на яйця відбулося через зменшення обсягів виробництва внаслідок зупинки репродукції курей-несучок, збільшення основних виробничих витрат, зростання цін на пально-мастильні матеріали, електроенергію та витрати на логістику, зростання собівартості продукції та збитковість галузі через повномасштабну агресію Росія проти України та воєнні дії на території нашої держави.

Ще одна з причин зростання ціни, на думку експертки, – підписання "зернової угоди" і відкриття морських портів.

Це призвело до поступового підвищення ціни на кукурудзу (на 40 %), яка є складовою комбікорму, а це – 65–70% собівартості яйця,

– пояснює вона.

Виробники яєць у рамках підписаного Мінагрополітики і асоціацією "Союз птахівників України" меморандуму, який спрямований на стабілізацію цін на курячі яйця, взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити поголів’я курей-несучок та обсяги виробництва яєць.

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Яйця завжди були в переліку трьох найпопулярніших продуктів харчування. Їх здорожчання закономірно призводить до скорочення споживання, особливо при зниженні купівельної спроможності населення,

– констатує Світлана Пашко.

Чого чекати українцям у грудні

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця року роздрібні ціни на яйця можуть стабілізуватися і навіть почати зменшуватися. А от Катеринич вважає, що попри врожай зернових, ціна комбікорму буде зростати, й становитиме більш як 13 гривень. Відповідно, якщо комбікорм подорожчає, то і зросте вартість яйця.

Заступник голови у Всеукраїнській Аграрній Раді Денис Марчак вважає, що протягом цих двох місяців подорожчають перш за все продукти виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії. Мовиться про м'ясні, молочні продукти та кондитерські вироби.

Денис Марчак Заступник голови у Всеукраїнська Аграрна Рада У звʼязку із відключеннями електроенергії підприємства або призупиняють виробництво, за рахунок чого об'єм продукції скорочується, або самостійно генерують електроенергію. Використання генераторів на паливі обходиться приблизно в 5 разів дорожче. Тому ми будемо спостерігати подорожчання ряду продуктів на 10-15% залежно від категорії.

Науковцями Інституту аграрної економіки прогнозується зростання до Нового року роздрібних цін на різні види м’яса – на 7-10%. Також очікується, що роздрібні ціни на молоко та асортиментний ряд молочної продукції можуть зрости в середньому на 10-15%, зокрема на молоко пастеризоване жирністю до 2,6 % – до 40 гривень за літр.

Зважаючи на інфляційні процеси, ціни на хліб та олію соняшникову до кінця року можуть зрости до 10%.

та до кінця року можуть зрости до 10%. Очікується незначне зростання цін на овочі борщового набору – до 15–20%.

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А от середня ціна на яблука залишатиметься практично сталою – до 13 гривень за кілограм. В "Інституті аграрної економіки" зауважують, що ціни на банани та цитрусові через низьку купівельну спроможність населення можуть залишитися приблизно на тому ж досить високому рівні.

Чи подешевшає щось до кінця 2022 року

На тлі отримання кращих, ніж очікувалось та прогнозувалось врожаїв зернових культур, поступове зростання цін на крупи та борошно, що спостерігалось протягом останніх трьох місяців, сповільнилось, розповідає Світлана Пашко експертка "Інститута аграрної економіки".

Відтак, очікується, що до кінця року продукти переробки зернових культур такі як крупи та борошно в ціні не зростатимуть, навіть може бути незначне зниження цін – до 5%,

– прогнозує вона.

Денис Марчак вважає, що наразі немає підстав прогнозувати можливу нестачу якихось продуктів, але багато залежатиме від поведінки ворога та стабільності подачі електроенергії. Важливим є уникнення штучного ажіотажу, який може спустошити полиці та спричинити ще більше зростання цін.