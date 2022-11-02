Ціна яєць не зростатиме

Мінагро уклало Меморандум з Асоціацією "Союз птахівників України", який спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж. Він діятиме до 31 грудня, однак у майбутньому термін може бути продовжено.

До теми Чи дійсно яйця подешевшають: аналітик дав відповідь

Птахівники зобов'язалися наситити внутрішній ринок необхідними обсягами яєць. Для цього потрібно буде наростити поголів'я курей-несучок та обсяг самого виробництва яєць.

Мінагрополітики у відповідь пообіцяло виробникам яєць забезпечити необхідні ресурси та умови для роботи. Мовиться про доступне кредитування галузі.

Зверніть увагу! У Кабміні зобов'язалися сприяти стабільності цін на зернофуражні та олійні культури та продукти їхньої переробки. Ця продукція використовується для кормів для птахів.

Чому яйця подорожчали

Економічний експерт Борис Кушнірук раніше у коментарі 24 каналу розповідав, що яйця зростали у ціні з огляду на два аспекти: об’єктивний та суб’єктивний.

Борис Кушнірук Економічний експерт Об’єктивним є те, що дуже суттєво виросла ціна всього виробництва і в першу чергу ціна на газ, електроенергію, які здорожують суттєво обігрів цих приміщень. Вони вимагають певного жорсткого температурного режиму, інакше кури не будуть нестись, або будуть витрачати значно більше кормів на просто забезпечення себе теплом. Тому очевидно, що зростання цін на електроенергію і газ дуже суттєво вдарили по ціні виробництва.

Разом з тим він зауважив, що не готовий точно сказати на скільки те здорожчання яєць, яке спостерігають українці – об’єктивне. Й тут є другий фактор, котрий пов’язаний з суб’єктивним моментом. Кушнірук пояснює, що в Україні давно вже спостерігається доволі монополістична модель у цьому секторі. "На мій погляд, ціна яєць нині в Україні абсурдна й суттєво виросла", – резюмує експерт.

Згідно з даними Держстату ціна яєць у місячному вираженні зростає ще від червня, однак піку досягла у вересні.

Згідно з розслідуванням Антимонопольного комітету, з червня по вересень вартість яєць зросла на 54%, хоча загалом інфляція була майже на 30 процентних пунктів нижчою, на рівні 24,6%.

Чи може ціна знизитись найближчим часом: прогноз аналітика

Також нещодавно у Мінагро запевнили, що закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувались, тож ціна найближчим часом почне знижуватись.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Я думаю, найближчий тиждень ми не побачимо різких знижень. Можемо говорити, що ціна зараз більш-менш стабілізувалась і немає факторів, які б штовхали її вгору, окрім перебоїв з електромережею обстрілів тощо. Окрім цього я не бачу факторів, які б впливали на ціну яйця.

Нагадаємо, 30 жовтня речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатенко повідомила, що у Маяках на Донеччині росіяни постійними обстрілами знищили підприємство, що виробляло пів мільйона курячих яєць на добу, загинули понад 800 тисяч курей.

Аналітик УКАБ вважає, що обстріл птахофабрики у Донецькій області також може стати тим фактором, який не дасть ціні знизитись. Він пояснює, що такі локальні проблеми впливають за загальну ситуацію.