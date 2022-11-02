Цена яиц не будет расти

Минагро заключило Меморандум с Ассоциацией "Союз птицеводов Украины", направленный на то, чтобы стабилизировать цены на куриные яйца и не допустить превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети. Он будет действовать до 31 декабря, однако в будущем срок может быть продлен.

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Птицеводы обязались насытить внутренний рынок необходимыми объемами яиц. Для этого нужно будет нарастить поголовье кур-несушек и объем самого производства яиц.

Минагрополитики в ответ пообещало производителям яиц обеспечить необходимые ресурсы и условия для работы. Речь идет о доступном кредитовании отрасли.

Обратите внимание! В Кабмине обязались содействовать стабильности цен на зернофуражные и масличные культуры и продукты их переработки. Эта продукция используется для кормов для птиц.

Почему яйца подорожали

Экономический эксперт Борис Кушнирук ранее в комментарии 24 канала рассказывал, что яйца росли в цене учитывая два аспекта: объективный и субъективный.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Объективно то, что очень существенно выросла цена всего производства и в первую очередь цена на газ, электроэнергию, которые удорожают существенно обогрев этих помещений. Они требуют определенного жесткого температурного режима, иначе куры не будут нестись или будут тратить гораздо больше кормов на просто обеспечение себя теплом. Поэтому очевидно, что рост цен на электроэнергию и газ очень сильно отразился на цене производства.

Вместе с тем он отметил, что не готов точно сказать на сколько-то удорожание яиц, которое наблюдают украинцы – объективное. И здесь есть второй фактор, связанный с субъективным моментом. Кушнирук объясняет, что в Украине давно уже наблюдается достаточно монополистическая модель в этом секторе. "На мой взгляд, цена яиц сейчас в Украине абсурдна и существенно выросла", – резюмирует эксперт.

Согласно данным Госстата, цена яиц в месячном выражении растет еще с июня, однако пика достигла в сентябре.

Согласно расследованию Антимонопольного комитета, с июня по сентябрь стоимость яиц выросла на 54%, хотя в целом инфляция была почти на 30 процентных пунктов ниже, на уровне 24,6%.

Может ли цена снизиться в ближайшее время: прогноз аналитика

Также недавно в Минагро заверили, что закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались, поэтому цена в ближайшее время начнет снижаться.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Я думаю, в ближайшую неделю мы не увидим резких снижений. Можем говорить, что цена сейчас более-менее стабилизировалась и нет факторов, толкающих ее вверх, кроме перебоев с электросетью обстрелов и так далее. Кроме этого я не вижу факторов, влияющих на цену яйца.

Напомним, 30 октября спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатенко сообщила, что в Маяках Донецкой области россияне постоянными обстрелами уничтожили предприятие, производившее полмиллиона куриных яиц в сутки, погибли более 800 тысяч кур.

Аналитик УКАБ считает, что обстрел птицефабрики в Донецкой области может стать тем фактором, который не даст цене снизиться. Он объясняет, что такие локальные проблемы влияют на общую ситуацию.