В Україні пенсіонери мають можливість отримати додаткові виплати за свій понаднормовий стаж. Хто та скільки може отримати вже цього місяця, читайте далі.

Які доплату отримують працюючі пенсіонери?

За кожен рік понаднормового стажу пенсія зростає на 1% від її розміру, але не більше 1% мінімальної пенсії за віком. У 2025 році це 23,61 гривні (1% від мінімальної пенсії у 2361 гривню), повідомляє 24 Канал із посиланням на Закон України.

Читайте також Коли українці отримають гроші до Дня Незалежності

При цьому, надбавки нараховують за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує встановлені норми:

для пенсій, призначених після 1 січня 2011 року – понад 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок;

для пенсій, призначених до 1 січня 2011 року – понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Які діють вимоги до стажу в Україні?

В Україні триває пенсійна реформа, що щороку підвищує вимоги до страхового стажу:

для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році потрібно щонайменше 32 роки стажу;

для пенсії у 63 роки мінімум 23 роки;

для пенсії у 65 років не менше 15 років.

Таким чином, пенсія за понаднормовий стаж дозволяє збільшити щомісячні виплати навіть на кілька десятків гривень, а з кожним роком вимоги до стажу для виходу на пенсію поступово зростають.