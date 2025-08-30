З 1 вересня набирають чинності декілька важливих нововведень. Зокрема, йдеться про впровадження обов'язкової БЗВП для студентів вишів. Зростуть восени й деякі стипендії. Як зміняться пенсії, тарифи та допомога для ВПО з початку осені, читайте далі.

Як зміниться формат навчання школярів у школах з 1 вересня?

З 1 вересня почнеться впровадження проєкту "Школа офлайн", пише 24 Канал з посиланням на Міносвіти.

Зокрема, варто відзначити такі зміни:

наповненість дистанційного класу з 1 вересня 2025 року має складати як мінімум 20 учнів (школярі, що здобувають освіту за сімейною або екстернатною формами, до цього числа не зараховуються, також вказана кількість може змінюватись, зокрема, через індивідуальні обставини, як-от статус населеного пункту, де знаходиться школа);

Важливо! У липні 2025 МОН скасувало наказ №1112 завдяки цьому відкрити клас такого типу можна зараз при наявності лише 5 учнів.

учні, які перебувають за кордоном, зможуть навчатися за дистанційною, екстернатною чи сімейною формами навчання (саме для цих учнів будуть доступні класи з українознавчим компонентом із навантаженням 5 – 8 годин на тиждень);

на ТОТ учні зможуть займатися індивідуально у вечірній час.

Також Оксен Лісовий повідомив, що з 1 вересня учні з 5 по 11 клас зможуть безоплатно харчуватися. Зміни будуть діяти лише для навчальних закладів на прифронтовій території.

Зверніть увагу! Паралельне навчання учня за кордоном і в Україні за повною програмою не допускається.

Що відомо про проєкт "Школа офлайн"? Уряд впроваджує проєкт "Школа офлайн". Завдяки йому хочуть повернути до навчання офлайн учнів у відносно безпечних регіонах. Потрібно зазначити, що для цього навчальний заклад має бути підготовлений, зокрема, обладнаний укриттями. Також завдяки цьому проєкту хочуть допомогти учням на ТОТ і за кордоном здобути українську освіту.

Як зростуть виплати вчителів?

З 1 вересня зросте спеціальна доплата для вчителів за несприятливі умови. Станом на серпень вона складає 1 300 гривень (до сплати податків). Проте уже з вересня, ця виплата складе 2 600 гривень, після оподаткування – 2 000 гривень.

Які школи перестануть фінансувати з 1 вересня? Видання hromadske стверджує, що з 1 вересня буде припинено державне фінансування шкіл в яких навчається менш як 45 учнів. Виключенням є початкові школи, спеціальні та навчально-реабілітаційні центри. В Міносвіти зазначили, що причиною для ухвалення такого рішення стала надзвичайно велика вартість утримання учнів у цих навчальних закладах.

Зростання стипендій з 1 вересня

З 1 вересня буде збільшено президентські стипендії, повідомляє прем'єрка Юлія Свириденко. Ці виплати сягнуть:

для учнів професійно-технічних закладів – 6 320 гривень;

студентів коледжів і технікумів – 7 600 гривень;

студентів вищих навчальних закладів – 10 000 гривень;

аспірантів – 23 700 гривень.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента – 10 000 гривень на рік. Кількість стипендій збільшуємо до 400.

Крім того, для студентів вищих навчальних закладів введуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку (БЗВП), зазначає Міноборони. Її викладатимуть на 2 курсі. Розраховано, що ця підготовка триватиме 300 академічних годин:

теорія – 90 годин;

практика – 210 годин.

БЗВП мають вивчати як чоловіки, так і жінки. Проте саме практичний курс є обов'язковим лише для чоловіків, які вважаються придатними до військової служби за станом здоров'я.

Після проходження цієї підготовки студенти мають:

скласти військову присягу;

отримати спеціальний сертифікат і визначену військо-облікову спеціальність.

Пенсії по інвалідності восени

У вересні не планується збільшення виплат по інвалідності. Така пенсія і надалі залежатиме від сукупності факторів, зазначає Пенсійний фонд, зокрема:

обставин набуття інвалідності;

віку, коли особа набула інвалідність;

кількості стажу тощо.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– зазначає ПФУ.

Також не варто забувати про співвідношення виплат по інвалідності та вікових, зараз воно таке:

люди з інвалідністю I групи можуть претендувати на 100% пенсії за віком;

II групи – 90%;

III групи – 50%.

Водночас виплата по інвалідності не може бути меншою як:

3 232 гривні – для осіб з інвалідністю І групи;

2 520 гривень – для осіб, які не працюють і мають інвалідність II чи III групи;

2 093 гривні – для осіб, які працюють і мають інвалідність II чи III групи.

Зверніть увагу! В Україні встановлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Зараз це 2 361 гривня. Відповідно, виплата по інвалідності не може бути менше цього значення.

Для кого зростуть пенсії у вересні?

У вересні проведення індексації чи перерахунку пенсій не заплановано. Проте збільшення виплат усе ж відбудеться. Його відчують:

пенсіонери старше 70 років;

які мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;

а також отримують виплату за віком.

Розмір цієї доплати у вересні 2025 такий:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно доплата складає 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

тим, хто сягнув 80 років – 570 гривень.

Важливо! Така доплата нараховується автоматично. За перший місяць вона надається лише частково – із розрахунку, до кількості днів, коли пенсіонер сягає визначеної вікової межі.

Тарифи на комуналку для населення з 1 вересня

Електроенергія

Для населення і надалі діятиме тариф на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину. Частина українців може платити менше. Йдеться про власників лічильників на декілька зон.

Зокрема, для тих, хто має двозонний пристрій тарифи такі:

денний тариф – діє з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

А от тарифи за тризонним лічильником у вересні будуть такі:

в момент пікового навантаження – з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину;

напівпікового – з 7:00 – 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Уряд продовжив дію ПСО до жовтня 2025 року. Тобто тариф на електроенергію не зміниться до цього часу, зазначив Денис Шмигаль.

Газопостачання

Тариф на газ залишатиметься без змін у вересні 2025. ПОН (постачальник останньої надії) – компанія "Нафтогаз" і надалі зберігатиме ціну 7,96 гривні за кубометр. У інших регуляторів тариф буде від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.

Важливо! Достава газу оплачується окремо.

Водопостачання та водовідведення

НКРЕКП не планує підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Проте ці платежі усе ж можуть збільшитись. Адже місцева влада має право, за певних обставин, корегувати такі тарифи.

Зауважте! Тарифи на водопостачання та водовідведення визначається кожним регулятором окремо.

Зміни для кредитних спілок з початку осені

З 1 вересня набирають чинності зміни для кредитних спілок, утверджені НБУ. Йдеться про:

встановлення обмежень відносно рівня валютного ризику для об'єднаних кредитних спілок;

уточнення порядку розрахунку пруденційних нормативів кредитних спілок;

встановлення вимоги відносно впровадження системи управління валютним ризиком для об'єднаних кредитних спілок.

Зауважте! Регулятор затвердив перехідний період для об'єднаних кредитних спілок до 1 січня 2026 року. Саме до цього часу вказані організації мають привести діяльність та документи до нових вимог.

Виплати для ВПО з 1 вересня 2025

Розмір допомоги для ВПО після закінчення літа не зміниться. Щомісячні виплати складатимуть:

3 000 гривень надаватиметься для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 гривен – повнолітніх осіб (тобто тих, які старше 18 років).

Зауважимо, що у серпні Мінсоцполітики продовжив виплати для найвразливіших верств населення, які отримали статус ВПО, ще на 6 місяців. Тобто до лютого 2026 року.

Нова допомога для ВПО по "єОселя"

З 10 вересня наберуть чинності нові правила по "єОселя", повідомляє Мінрозвитку. Учасниками цієї програми можуть стати:

ВПО, що не мають у власності житла на підконтрольній Україні території (виключенням є випадки, коли нерухомість розташована на ТОТ, у зоні активних чи триваючих бойових дій);

люди, які зареєстровані у прифронтовій зоні.

Вказані особи матимуть право на компенсацію. Йдеться про:

компенсацію у розмірі до 70% першого внеску (проте не більш як 30% від загальної вартості житла);

аналогічно діє компенсація до 70% від щомісячного платежу, який здійснюється протягом першого року;

а також громадянин матиме право отримати компенсацію до 40 тисяч гривень на супутні витрати, зокрема страхування.



Умови отримання компенсацію за єОселею / Інфографіка Міністерства розвитку громад та територій України

Важливо! Держкомпенсація виплачується на спеціальний рахунок.

Кому потрібно індексувати зарплати у вересні?

У вересні відбувається індексація зарплат на рівні серпня. Зміни відчують ті, у кого "базовим" місяцем визначено січень та лютий 2025 року. Водночас якщо збільшення виплат відбувалось у березні чи пізніше, індексування поки не може здійснюватись.

Нагадаємо! Уряд пропонує ввести зміни у ПДВ, місцевих податках тощо. Поки що це лише законопроєкт №13157. Його було прийнято і відправлено на підпис президенту ще 22 липня 2025 року. Якщо цей документ гарант підпише до кінця серпня, зміни наберуть чинності з 1 вересня. Зазначимо, що в законі йдеться про низку важливих змін, наприклад введення нових вимог для отримання ліцензій щодо середнього розміру зарплати або доходу ФОП.

Чи можна отримати допомогу до Дня Незалежності після свята?

Спеціальна виплата до Дня Незалежності надається:

постраждалим учасникам Революції Гідності;

учасники бойових дій;

особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

учасникам війни та колишнім в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання;

особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи;

дітям партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога тощо.

Розмір цієї виплати варіюється від 450 до 3 100 гривень. Кінцева сума залежить від статусу особи.

Хоча виплата цих коштів пов'язана з Днем Незалежності, вона може здійснюватись і пізніше. Особа має право звернутись у ПФУ, аби отримати таку допомогу до 1 жовтня 2025 року.

Чи є державні вихідні у вересні 2025?

У вересні державних великих вихідних не передбачається. Якщо брати за основу класичний п'ятиденний робочий тиждень, ситуація буде така: