Повышенные стипендии, новый формат обучения в школах и более высокие пенсии: какие будут изменения с 1 сентября
30 августа, 11:00
11

Повышенные стипендии, новый формат обучения в школах и более высокие пенсии: какие будут изменения с 1 сентября

Анастасия Зорик
Основні тези
  • С 1 сентября вырастут стипендии для студентов и аспирантов, а также будет внедрена обязательная базовая общевойсковая подготовка для студентов.
  • Тарифы на электроэнергию, газоснабжение и водоснабжение останутся без изменений.
  • Проект "Школа офлайн" начнет внедряться с 1 сентября, предусматривая возвращение офлайн обучения в безопасных регионах.

С 1 сентября вступают в силу несколько важных нововведений. В частности, речь идет о введении обязательной БОВП для студентов вузов. Вырастут осенью и некоторые стипендии. Как изменятся пенсии, тарифы и помощь для ВПЛ с начала осени, читайте далее.

С 1 сентября начнется внедрение проекта "Школа офлайн", пишет 24 Канал со ссылкой на Минобразования.

В частности, стоит отметить следующие изменения:

  • наполненность дистанционного класса с 1 сентября 2025 года должна составлять как минимум 20 учеников (школьники, которые учатся по семейной или экстернатной формам, в это число не зачисляются, также указанное количество может варьироваться, в частности, через индивидуальные обстоятельства, такие как статус населенного пункта, где находится школа);

Важно! В июле 2025 года МОН отменило приказ №1112 благодаря этому открыть класс такого типа можно сейчас при наличии только 5 учеников.

  • ученики, которые находятся за рубежом, смогут учиться по дистанционной, экстернатной или семейной формами обучения (именно для этих учеников будут доступны классы с украиноведческим компонентом с нагрузкой 5 – 8 часов в неделю);
  • на ВОТ ученики смогут заниматься индивидуально в вечернее время.

Также Оксен Лисовой сообщил, что с 1 сентября ученики с 5 по 11 класс смогут бесплатно питаться. Изменения будут действовать только для учебных заведений на прифронтовой территории.

Обратите внимание! Параллельное обучение ученика за рубежом и в Украине по полной программе не допускается.

Что известно о проекте "Школа офлайн"?

Правительство внедряет проект "Школа офлайн". Благодаря ему хотят вернуть к обучению офлайн учеников в относительно безопасных регионах. Нужно отметить, что для этого учебное заведение должно быть подготовлено, в частности, оборудовано укрытиями. Также благодаря этому проекту хотят помочь ученикам на ВОТ и за рубежом получить украинское образование.

 

С 1 сентября вырастет специальная доплата для учителей за неблагоприятные условия. По состоянию на август она составляет 1 300 гривен (до уплаты налогов). Однако уже с сентября, эта выплата составит 2 600 гривен, после налогообложения – 2 000 гривен.

Какие школы перестанут финансировать с 1 сентября?

Издание hromadske утверждает, что с 1 сентября будет прекращено государственное финансирование школ в которых учится менее 45 учеников. Исключением являются начальные школы, специальные и учебно-реабилитационные центры. В Минобразования отметили, что причиной для принятия такого решения стала чрезвычайно большая стоимость содержания учащихся в этих учебных заведениях.

С 1 сентября будут увеличены президентские стипендии, сообщает премьер-министр Юлия Свириденко. Эти выплаты достигнут:

  • для учеников профессионально-технических заведений – 6 320 гривен;
  • студентов колледжей и техникумов – 7 600 гривен;
  • студентов высших учебных заведений – 10 000 гривен;
  • аспирантов – 23 700 гривен.
 

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию президента – 10 000 гривен в год. Количество стипендий увеличиваем до 400.

Кроме того, для студентов высших учебных заведений введут обязательную базовую общевойсковую подготовку (БОВП), отмечает Минобороны. Ее будут преподавать на 2 курсе. Рассчитано, что эта подготовка продлится 300 академических часов:

  • теория – 90 часов;
  • практика – 210 часов.

БОВП должны изучать как мужчины, так и женщины. Однако именно практический курс является обязательным только для мужчин, которые считаются годными к военной службе по состоянию здоровья.

После прохождения этой подготовки студенты должны:

  • принять военную присягу;
  • получить специальный сертификат и определенную военно-учетную специальность.

В сентябре не планируется увеличение выплат по инвалидности. Такая пенсия и в дальнейшем будет зависеть от совокупности факторов, отмечает Пенсионный фонд, в частности:

  • обстоятельств приобретения инвалидности;
  • возраста, когда лицо приобрело инвалидность;
  • количества стажа и тому подобное.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет, 
– отмечает ПФУ.

Также не стоит забывать о соотношении выплат по инвалидности и возрастных, сейчас оно такое:

  • люди с инвалидностью I группы могут претендовать на 100% пенсии по возрасту;
  • II группы – 90%;
  • III группы – 50%.

В то же время выплата по инвалидности не может быть меньше чем:

  • 3 232 гривны – для лиц с инвалидностью I группы;
  • 2 520 гривен – для лиц, которые не работают и имеют инвалидность II или III группы;
  • 2 093 гривны – для лиц, которые работают и имеют инвалидность II или III группы.

Обратите внимание! В Украине установлен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 2 361 гривна. Соответственно, выплата по инвалидности не может быть меньше этого значения.

В сентябре проведение индексации или перерасчета пенсий не запланировано. Однако увеличение выплат все же произойдет. Его почувствуют:

  • пенсионеры старше 70 лет;
  • которые имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны;
  • а также получают выплату по возрасту.

Размер этой доплаты в сентябре 2025 такой:

  • для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно доплата составляет 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • тем, кто достиг 80 лет – 570 гривен.

Важно! Такая доплата начисляется автоматически. За первый месяц она предоставляется лишь частично – из расчета, к количеству дней, когда пенсионер достигает определенной возрастной границы.

  • Электроэнергия

Для населения и в дальнейшем будет действовать тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час. Часть украинцев может платить меньше. Речь идет о владельцах счетчиков на несколько зон.

В частности, для тех, у кого двухзонное устройство тарифы следующие:

  • дневной тариф – действует с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
  • ночной тариф – с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

А вот тарифы по трехзонному счетчику в сентябре будут такие:

  • в момент пиковой нагрузки – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час;
  • полупиковой – с 7:00 – 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
  • ночной тариф – с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Правительство продлило действие ПСО до октября 2025 года. То есть тариф на электроэнергию не изменится до этого времени, отметил Денис Шмыгаль.

  • Газоснабжение

Тариф на газ будет оставаться без изменений в сентябре 2025 года. ППН (поставщик последней надежды) – компания "Нафтогаз" и в дальнейшем будет сохранять цену 7,96 гривны за кубометр. У других регуляторов тариф будет от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.

Важно! Доставка газа оплачивается отдельно.

  • Водоснабжение и водоотведение

НКРЭКУ не планирует повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако эти платежи все же могут увеличиться. Ведь местные власти имеют право, при определенных обстоятельствах, корректировать такие тарифы.

Заметьте! Тарифы на водоснабжение и водоотвод определяется каждым регулятором отдельно.

С 1 сентября вступают в силу изменения для кредитных союзов, утвержденные НБУ. Речь идет об:

  • установлении ограничений относительно уровня валютного риска для объединенных кредитных союзов;
  • уточнении порядка расчета пруденциальных нормативов кредитных союзов;
  • установлении требования относительно внедрения системы управления валютным риском для объединенных кредитных союзов.

Обратите внимание! Регулятор утвердил переходный период для объединенных кредитных союзов до 1 января 2026 года. Именно к этому времени указанные организации должны привести деятельность и документы к новым требованиям.

Размер помощи для ВПЛ после окончания лета не изменится. Ежемесячные выплаты будут составлять:

  • 3 000 гривен будет предоставляться для детей и лиц с инвалидностью;
  • 2 000 гривен – совершеннолетних лиц (то есть тех, которые старше 18 лет).

Заметим, что в августе Минсоцполитики продлил выплаты для уязвимых слоев населения, которые получили статус ВПЛ, еще на 6 месяцев. То есть до февраля 2026 года.

С 10 сентября вступят в силу новые правила по "еОселя", сообщает Минразвития. Участниками этой программы могут стать:

  • ВПЛ, не имеющие в собственности жилья на подконтрольной Украине территории (исключением являются случаи, когда недвижимость расположена на ВОТ, в зоне активных или продолжающихся боевых действий);
  • люди, которые зарегистрированы в прифронтовой зоне.

Указанные лица будут иметь право на компенсацию. Речь идет о:

  • компенсации в размере до 70% первого взноса (однако не более 30% от общей стоимости жилья);
  • аналогично действует компенсация до 70% от ежемесячного платежа, который осуществляется в течение первого года;
  • а также гражданин имеет право получить компенсацию до 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы, в частности страхование.


Условия получения компенсации по еОселя / Инфографика Министерства развития общин и территорий Украины

Важно! Госкомпенсация выплачивается на специальный счет.

В сентябре происходит индексация зарплат на уровне августа. Изменения почувствуют те, у кого "базовым" месяцем определен январь и февраль 2025 года. В то же время если увеличение выплат происходило в марте или позже, индексирование пока не может осуществляться.

Напомним! Правительство предлагает ввести изменения в НДС, местных налогах и тому подобное. Пока это только законопроект №13157. Он был принят и отправлен на подпись президенту еще 22 июля 2025 года. Если этот документ гарант подпишет до конца августа, изменения вступят в силу с 1 сентября. Отметим, что в законе говорится о ряде важных изменений, например введение новых требований для получения лицензий относительно среднего размера зарплаты или дохода ФЛП.

Специальная выплата ко Дню Независимости предоставляется:

  • пострадавшим участникам Революции Достоинства;
  • участникам боевых действий;
  • лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны;
  • гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
  • участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания;
  • лицам, которых были насильно вывезены на принудительные работы;
  • детям партизан и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага и тому подобное.

Размер этой выплаты варьируется от 450 до 3 100 гривен. Конечная сумма зависит от статуса лица.

Хотя выплата этих средств связана с Днем Независимости, она может осуществляться и позже. Лицо имеет право обратиться в ПФУ, чтобы получить такую помощь до 1 октября 2025 года.

В сентябре государственных больших выходных не предвидится. Если брать за основу классический пятидневную рабочую неделю, ситуация будет такая:

  • будней будет 22 дня;
  • выходных – 8 дней.