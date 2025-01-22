ЄС планує знизити ціни на енергоносії: які варіанти розглядають
- ЄС планує знизити ціни на енергоносії шляхом диверсифікації постачальників та інвестицій в нові енергетичні технології.
- Урсула фон дер Ляєн оголосила, що детальний план буде представлений у лютому, з акцентом на термоядерний синтез, геотермальну енергію та розробку твердотільних батарей.
В ЄС анонсували розробку плану для зниження вартості енергоресурсів у Європейському Союзі. Цей план буде представлений наступного місяця.
Ціни на енергоносії в ЄС
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що забезпечення доступних цін на енергоносії є одним із ключових пріоритетів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання DPA.
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Ціни на енергоносії в Європі все ще структурно вищі, ніж у Сполучених Штатах і Китаї, і вони значно відрізняються в межах Європейського Союзу.
Вона також підкреслила необхідність зниження цін у процесі поступової відмови від російського викопного палива.
Як ЄС знижуватиме ціни
Ключовими шляхами зниження цін на енергоносії в Європейському Союзі є диверсифікація постачальників та інвестиції в новітні енергетичні технології.
Серед пріоритетних напрямів голова Єврокомісії назвала термоядерний синтез, геотермальну енергію та розробку твердотільних батарей.
Що таке геотермальна енергіяГеотермальна енергія використовує тепло з надр Землі для виробництва енергії, тоді як термоядерний синтез є процесом злиття атомних ядер за екстремальних температур, що відрізняється від традиційного розщеплення атомів у ядерних реакторах.
Фон дер Ляєн оголосила про намір представити детальний план доступної енергетики вже в лютому. За її словами, високі ціни на енергоносії залишаються серйозною перешкодою для економічного відновлення та зміцнення конкурентоспроможності ЄС.