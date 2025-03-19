ЄС посилює квоти на імпорт сталі з квітня: у чому причина

Європейський Союз з квітня 2025 року збільшить квоти на імпорт сталі, щоб зменшити обсяги на 15%. Про це повідомив виконавчий віце-президент Європейської комісії Стефан Сежурне.

ЄС вводить квоти на імпорт сталі

Європейські виробники сталі, які вже стикаються з високими цінами на енергоносії та конкуренцією з боку Азії та інших регіонів, попереджають, що ЄС ризикує стати "сміттєзвалищем дешевого металу", яке перенаправляється з американського ринку, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У період, коли ніхто не поважає правила СОТ (Світової організації торгівлі) і всі посилаються на національну безпеку... ЄС не може бути єдиним континентом, який дозволяє своїй промисловості розвалюватися,

– заявив Сежурне.

З огляду на те, що американський ринок став менш привабливим через введення 25% мита адміністрацією президента США Дональда Трампа, Сежурне прогнозує, що виробники з Канади, Індії та Китаю намагатимуться збільшити поставки в Європу.

Зауважте! На фоні цих подій Стефан Сежурне повідомив, що перший крок передбачає скорочення імпортних квот для кількох видів сталі з 1 квітня, що дозволить знизити приплив на 15%.

Для чого потрібні квоти на імпорт

Імпорт у межах квот не обкладається тарифами, оскільки він відображає сформовані торгівельні потоки. Проте, будь-який імпорт сталі поза межами квот буде обкладатися 25%-м тарифом.

Європейська комісія також планує визначити нові заходи для заміни посилених захисних заходів, які відповідно до правил СОТ не можна буде продовжити після 30 червня 2026 року.

Зауважте! Сежурне зазначив, що новий механізм буде значно жорсткішим, після апеляцій з боку промисловості, але точні деталі ще не визначено.