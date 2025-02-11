Єврокомісія обіцяє жорстку відповідь США на нові мита
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила нові мита США на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, назвавши їх необґрунтованими.
- ЄС обіцяє дати жорстку відповідь на ці мита, які, за словами фон дер Ляєн, шкодять бізнесу та споживачам.
- Президент Франції Емманюель Макрон також висловив занепокоєння, вказуючи на можливу шкоду для американської економіки.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн різко відреагувала на рішення президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи проти ЄС. Йдеться про 25% мито на імпорт сталі та алюмінію.
ЄС обіцяє відповідь США
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що такі необґрунтовані обмеження не залишаться без рішучої відповіді з боку ЄС, передає 24 Канал з посиланням на сайт Єврокомісії.
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Мита набули чинності 10 лютого. Наступного дня фон дер Ляєн висловила жаль з приводу цього кроку, підкресливши, що подібні тарифи шкодять бізнесу та завдають ще більшої шкоди споживачам.
Необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді – вони викличуть тверді та пропорційні контрзаходи. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес та споживачів.
Ще до офіційного оголошення про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, Європейська комісія різко засудила рішення президента США Дональда Трампа, назвавши його "незаконним і контрпродуктивним".
Зауважте! Свою позицію також висловив президент Франції Емманюель Макрон. На його думку, такі обмеження можуть завдати шкоди самій американській економіці, спричинивши зростання інфляції та негативно вплинувши на вартість товарів для споживачів у США.