ЄС обіцяє відповідь США

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що такі необґрунтовані обмеження не залишаться без рішучої відповіді з боку ЄС, передає 24 Канал з посиланням на сайт Єврокомісії.

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Мита набули чинності 10 лютого. Наступного дня фон дер Ляєн висловила жаль з приводу цього кроку, підкресливши, що подібні тарифи шкодять бізнесу та завдають ще більшої шкоди споживачам.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді – вони викличуть тверді та пропорційні контрзаходи. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес та споживачів.

Ще до офіційного оголошення про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, Європейська комісія різко засудила рішення президента США Дональда Трампа, назвавши його "незаконним і контрпродуктивним".

Зауважте! Свою позицію також висловив президент Франції Емманюель Макрон. На його думку, такі обмеження можуть завдати шкоди самій американській економіці, спричинивши зростання інфляції та негативно вплинувши на вартість товарів для споживачів у США.