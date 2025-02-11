ЕС обещает ответ США

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что такие необоснованные ограничения не останутся без решительного ответа со стороны ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

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Пошлины вступили в силу 10 февраля. На следующий день фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу этого шага, подчеркнув, что подобные тарифы вредят бизнесу и наносят еще больший вред потребителям.

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа – они вызовут твердые и пропорциональные контрмеры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей.

Еще до официального объявления о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС, Европейская комиссия резко осудила решение президента США Дональда Трампа, назвав его "незаконным и контрпродуктивным".

Заметьте! Свою позицию также высказал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, такие ограничения могут нанести вред самой американской экономике, вызвав рост инфляции и негативно повлияв на стоимость товаров для потребителей в США.