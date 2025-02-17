ЄС може відповісти на мита Трампа, але не квапиться позбавляти себе можливостей для угоди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз може протистояти новим митам із боку США. Але він все ж сподівається на досягнення домовленості.

ЄС може відповісти на мита Трампа

Це є шансом уникнути торгівельної війни зі Сполученими Штатами, повідомляє 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Трамп заявив, що 12 березня введе мито у розмірі 25% на імпорт сталі та алюмінію до США. Крім того, він анонсував нові мита на автомобілі. Вони можуть бути оголошені вже у квітні.

Зокрема у четвер президент США доручив своїй адміністрації розробити плани запровадження так званих "дзеркальних мит" для низки торгівельних партнерів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейська комісія, виконавчий орган 27-членного ЄС, запрошує США до переговорів. Таким чином Європа прагне запобігти ескалації торгівельного конфлікту.

Є готовність до діалогу, і я впевнений, що краще досягти угоди, яка буде вигідна для всіх. І важливо розуміти, що Європа достатньо сильна, щоб діяти і реагувати, – сказав Шольц.

Чому це так важливо для Німеччини

Німеччина є однією з найбільш вразливих країн у цьому конфлікті через значний профіцит торгівлі, орієнтовану на експорт промисловість і витрати на відмову від дешевої російської енергії. Економічні труднощі також сприяли зростанню підтримки ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD), яка виступає за вихід із єврозони, скасування декарбонізації в енергетиці та масову депортацію іммігрантів.

Ми достатньо сильні, щоб реагувати на все, що шкодить європейській економіці. Але ми завжди маємо діяти так, щоб залишалася можливість для угоди – тому що це в інтересах усіх сторін, особливо по обидва боки Атлантики,

– заявив Канцлер.

Важливо! Представники ЄС вже підготували кілька списків американських товарів, на які можуть бути введені відповідні мита залежно від початкових заходів США. Крім того, Брюссель може швидко відновити обмеження, які діяли щодо американських товарів під час першого терміну Трампа.

