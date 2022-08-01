ЄС спрямував нову грошову допомогу Україні: Шмигаль назвав суми
1 серпня 2022 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Європейський Союз спрямував Україні 1 мільярд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш вже зарахований на рахунок НБУ.
Грошова допомога від ЄС
"Перший транш у 500 мільйонів євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", – поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Він також підкреслив, що 1 мільярд євро – це лише частина великого пакета підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 мільярдів євро.
Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб,
– поділився Шмигаль.
Також прем'єр подякував ЄС за внесок та інвестицію в спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє.
Фінансова підтримка України з боку ЄС
- 24 травня Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро. Гроші повинні були піти на військові потреби.
- 20 травня Євросоюз виділив Україні новий транш макрофінансової допомоги. Його сума складала 600 мільйонів євро.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн інформувала, що Україні запропонували додаткову позику в розмірі 9 мільярдів євро.