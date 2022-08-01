ЄС спрямував нову грошову допомогу Україні: Шмигаль назвав суми

Європейський Союз спрямував Україні 1 мільярд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш вже зарахований на рахунок НБУ.

Грошова допомога від ЄС

"Перший транш у 500 мільйонів євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", – поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Він також підкреслив, що 1 мільярд євро – це лише частина великого пакета підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 мільярдів євро.

Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб,

– поділився Шмигаль.

Також прем'єр подякував ЄС за внесок та інвестицію в спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє.

Фінансова підтримка України з боку ЄС

24 травня Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро. Гроші повинні були піти на військові потреби.

20 травня Євросоюз виділив Україні новий транш макрофінансової допомоги. Його сума складала 600 мільйонів євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн інформувала, що Україні запропонували додаткову позику в розмірі 9 мільярдів євро.

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