ЄС спрямував нову грошову допомогу Україні: Шмигаль назвав суми

1 серпня 2022 , 13:59
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Джерело:

телеграм Дениса Шмигаля

Європейський Союз спрямував Україні 1 мільярд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш вже зарахований на рахунок НБУ.

Грошова допомога від ЄС

"Перший транш у 500 мільйонів євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", – поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.  

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Він також підкреслив, що 1 мільярд євро – це лише частина великого пакета підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 мільярдів євро.

Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб,
– поділився Шмигаль. 

Також прем'єр подякував ЄС за внесок та інвестицію в спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє. 

Фінансова підтримка України з боку ЄС

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Автор: Дар'я Вереньова