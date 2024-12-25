ЄС виділив Україні 150 мільйонів євро

Європейський Союз надав Україні другий транш грантової допомоги в розмірі 150 мільйонів євро. Вони призначені для швидкої відбудови країни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Кошти будуть розподілені на кілька напрямків.

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Куди Україна спрямує отримані кошти

Європейський Союз перерахував Україні другий транш грантової допомоги на суму 150 мільйонів євро для швидкої відбудови.

Кошти будуть спрямовані на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів, відновлення інфраструктури, підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції,

– розповів Шмигаль.

Цей транш є частиною угоди між Україною та ЄС щодо фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України". Її загальний обсяг становить 300 мільйонів євро.

Нагадаємо, що напередодні Україна отримала мільярд доларів із заморожених російських активів. Цей транш є частиною ініціативи G7 та першою з частин запланованих 20 мільярдів доларів, які будуть виділені на відновлення України.