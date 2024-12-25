Сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Средства будут распределены на несколько направлений.

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Куда Украина направит полученные средства

Европейский Союз перечислил Украине второй транш грантовой помощи на сумму 150 миллионов евро для быстрого восстановления.

Средства будут направлены на обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов, восстановление инфраструктуры, поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции,

– рассказал Шмыгаль.

Этот транш является частью соглашения между Украиной и ЕС по финансированию программы "Поддержка быстрого восстановления Украины". Ее общий объем составляет 300 миллионов евро.

Напомним, что накануне Украина получила миллиард долларов из замороженных российских активов. Этот транш является частью инициативы G7 и первой из частей запланированных 20 миллиардов долларов, которые будут выделены на восстановление Украины.