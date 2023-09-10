Євросоюз заборонив росіянам ввозити смартфони, особисті авто та навіть шампуні
Євросоюз заборонив жителям Росії ввозити автомобілі, смартфони та коштовності. До того ж до "чорного списку" потрапили навіть шампуні.
Серед заборонених речей – косметика, валізи і вироби зі шкіри та хутра. Про це йдеться у відповідному документі Єврокомісії.
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Що ЄС заборонив ввозити росіянам
Так, Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства стосовно Росії. Тепер в'їзд до країн ЄС на пасажирських авто, зареєстрованих у країні-агресорці, розцінюється як заборонений імпорт
Водночас неважливо, чи використовується транспорт у приватних чи комерційних цілях. Якщо він зареєстрований у Росії, то підпадає під санкції і розцінюватиметься як заборонений імпорт.
Окрім цього, росіянам заборонили ввозити косметику, валізи, ноутбуки, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне та дорогоцінне каміння, туалетний папір, шампуні і навіть зубні пасти.
Санкції проти Росії: останні новини
- Нагадаємо, що нещодавно кілька російських олігархів сподівалися, що зможуть домогтися зняття санкцій. Втім, вони не розрахували, що суди в Європі та в Росії працюють за кардинально іншими принципами. Так, суд Євросоюзу відмовився скасовувати санкції, накладені на російських олігархів. У рішенні суду мовиться про Гєннадія Тимченка, Міхаїла Гуцерієва, Тиграна Худавердяна і Алєксандра Шульгіна.
- Міністерство торгівлі США повідомило про запровадження нових санкцій проти російських компаній, які професійно займаються перевезеннями. До "чорного списку" потрапили такі повітряні судна: три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450; один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан"; два Gulfstream; один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia; Airbus A319 компанії RusJet.
- До речі, російські олігархи можуть втратити одну з найбільших арен у Фінляндії "Гельсінкі". Місцева влада вже сподівається, що зможе передати об'єкт новим власникам.