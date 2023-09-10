Серед заборонених речей – косметика, валізи і вироби зі шкіри та хутра. Про це йдеться у відповідному документі Єврокомісії.

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Що ЄС заборонив ввозити росіянам

Так, Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства стосовно Росії. Тепер в'їзд до країн ЄС на пасажирських авто, зареєстрованих у країні-агресорці, розцінюється як заборонений імпорт

Водночас неважливо, чи використовується транспорт у приватних чи комерційних цілях. Якщо він зареєстрований у Росії, то підпадає під санкції і розцінюватиметься як заборонений імпорт.

Окрім цього, росіянам заборонили ввозити косметику, валізи, ноутбуки, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне та дорогоцінне каміння, туалетний папір, шампуні і навіть зубні пасти.

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