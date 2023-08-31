Російські олігархи можуть втратити одну з найбільших арен у Фінляндії "Гельсінкі". Місцева влада вже сподівається, що зможе передати об'єкт новим власникам.
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За що в росіян хочуть забрати арену
Як повідомила влада Гельсінкі, вона розглядає варіант конфіскації у росіян однойменної арени. Причина – не сплачена вчасно оренда.
До середини липня росіяни повинні були заплатити 100 тисяч євро з користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт. Раніше всі внески та податок сплачувалися вчасно, тому міська влада столиці Фінляндії не мала права взяти арену під свій контроль.
Наступний платіж росіяни повинні здійснити у жовтні. Якщо вони цього не зроблять, об'єкт конфіскують та виставлять на продаж.
Мер міста Юхана Вартіайнена оголосила про сподівання, що в майбутньому в арени таки з'являться інші приватні власники.