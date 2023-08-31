Російські олігархи можуть втратити одну з найбільших арен у Фінляндії "Гельсінкі". Місцева влада вже сподівається, що зможе передати об'єкт новим власникам.

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За що в росіян хочуть забрати арену

Як повідомила влада Гельсінкі, вона розглядає варіант конфіскації у росіян однойменної арени. Причина – не сплачена вчасно оренда.

До середини липня росіяни повинні були заплатити 100 тисяч євро з користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт. Раніше всі внески та податок сплачувалися вчасно, тому міська влада столиці Фінляндії не мала права взяти арену під свій контроль.

Власниками арени "Гельсінкі" є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які перебувають під санкціями. Вони володіють частиною арени через компанію Arena Events. Арена "Гельсінкі" вміщає 15 500 глядачів, це один з найбільших багатофункціональних об'єктів країни для проведення заходів.

Наступний платіж росіяни повинні здійснити у жовтні. Якщо вони цього не зроблять, об'єкт конфіскують та виставлять на продаж.

Мер міста Юхана Вартіайнена оголосила про сподівання, що в майбутньому в арени таки з'являться інші приватні власники.