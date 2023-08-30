Україна довго просила ЄС конфіскувати заморожені російські активи, які приносять шалені прибутки. У Європі боялися реакції Росії на такий крок, але Єврокомісія все ж знайшла спосіб це зробити.

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Що Єврокомісія пропонує зробити з конфіскованими активами росіян

Як повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, над питанням працювали з іспанським головуванням у Раді ЄС. Це дозволило розглянути різні шляхи рішення та створити юридичну пропозицію, яка враховує думки держав-членів ЄС.

Продовжуються інтенсивні контакти з нашими партнерами з G7, тому що важливо забезпечити хорошу міжнародну координацію,

– заявив він.

Разом з тим він відмовився озвучити механізм використання російських грошей на користь України, а також дату оприлюднення цього рішення.

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Нагадаємо, раніше представники ЄС повідомляли, що не мають законних підстав для конфіскації заморожених російських активів на користь України. Тоді було висунуто пропозицію передавати Україні прибутки, які приносить арештований російський капітал. Центральний банк ЄС заявив, що це створить ризики для інших гравців, але цю позицію відкинули, адже після арешту російських грошей жоден з негативних прогнозів не втілився у реальність.