Украина долго просила ЕС конфисковать замороженные российские активы, приносящие безумную прибыль. В Европе боялись реакции России на такой шаг, но Еврокомиссия все же нашла способ сделать это.

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Что Еврокомиссия предлагает сделать с конфискованными активами россиян

Как сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, над вопросом работали с испанским председательством в Совете ЕС. Это позволило рассмотреть различные пути решения и создать юридическое предложение, учитывающее мнения государств-членов ЕС.

Продолжаются интенсивные контакты с нашими партнерами по G7, потому что важно обеспечить хорошую международную координацию,

– заявил он.

Вместе с тем, он отказался озвучить механизм использования российских денег в пользу Украины, а также дату обнародования этого решения.

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Напомним, ранее представители ЕС сообщали, что не имеют законных оснований для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Тогда было выдвинуто предложение передавать Украине доходы, которые приносит арестованный российский капитал. Центральный банк ЕС заявил, что это создаст риски для других игроков, но эту позицию отвергли, ведь после ареста российских денег ни один из негативных прогнозов не воплотился в реальность.