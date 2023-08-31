Российские олигархи могут потерять одну из самых больших арен в Финляндии "Хельсинки". Местные власти уже надеются, что смогут передать объект новым владельцам.

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За что у россиян хотят забрать арену

Как сообщили власти Хельсинки, они рассматривают вариант конфискации у россиян одноименной арены. Причина – не оплаченная в срок аренда.

К середине июля россияне должны были заплатить 100 тысяч евро за использование земельного участка, на котором расположен объект. Ранее все взносы и налог уплачивались в срок, поэтому городские власти столицы Финляндии не имели права взять арену под свой контроль.

Владельцами арены "Хельсинки" являются находящиеся под санкциями российские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Они владеют частью арены через компанию Arena Events. Арена "Хельсинки" вмещает 15 500 зрителей, это один из самых крупных многофункциональных объектов страны для проведения мероприятий.

Следующий платеж россияне должны совершить в октябре. Если они этого не сделают, объект конфискуют и выставят на продажу.

Мэр города Юхана Вартиайнена объявила о надежде, что в будущем у арены появятся другие частные владельцы.