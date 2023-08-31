Российские олигархи могут потерять одну из самых больших арен в Финляндии "Хельсинки". Местные власти уже надеются, что смогут передать объект новым владельцам.
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За что у россиян хотят забрать арену
Как сообщили власти Хельсинки, они рассматривают вариант конфискации у россиян одноименной арены. Причина – не оплаченная в срок аренда.
К середине июля россияне должны были заплатить 100 тысяч евро за использование земельного участка, на котором расположен объект. Ранее все взносы и налог уплачивались в срок, поэтому городские власти столицы Финляндии не имели права взять арену под свой контроль.
Следующий платеж россияне должны совершить в октябре. Если они этого не сделают, объект конфискуют и выставят на продажу.
Мэр города Юхана Вартиайнена объявила о надежде, что в будущем у арены появятся другие частные владельцы.