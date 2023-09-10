Среди запрещенных вещей – косметика, чемоданы и изделия из кожи и меха. Об этом говорится в соответствующем документе Еврокомиссии.

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Что ЕС запретил ввозить россиянам

Так, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России. Теперь въезд в страны ЕС на пассажирских авто, зарегистрированных в стране-агрессоре, расценивается как запрещенный импорт

В то же время не важно, используется ли транспорт в частных или коммерческих целях. Если он зарегистрирован в России, он подпадает под санкции и будет расцениваться как запрещенный импорт.

Кроме того, россиянам запретили ввозить косметику, чемоданы, ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни и даже зубные пасты.

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