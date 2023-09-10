Среди запрещенных вещей – косметика, чемоданы и изделия из кожи и меха. Об этом говорится в соответствующем документе Еврокомиссии.
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Что ЕС запретил ввозить россиянам
Так, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России. Теперь въезд в страны ЕС на пассажирских авто, зарегистрированных в стране-агрессоре, расценивается как запрещенный импорт
В то же время не важно, используется ли транспорт в частных или коммерческих целях. Если он зарегистрирован в России, он подпадает под санкции и будет расцениваться как запрещенный импорт.
Кроме того, россиянам запретили ввозить косметику, чемоданы, ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни и даже зубные пасты.
Санкции против России: последние новости
- Напомним, недавно несколько российских олигархов надеялись, что смогут добиться снятия санкций. Впрочем, они не рассчитали, что суды в Европе и России работают по кардинально другим принципам. Так, суд Евросоюза отказался отменять санкции, наложенные на российских олигархов. В решении суда говорится о Геннадии Тимченко, Михаиле Гуцериеве, Тигране Худавердяне и Александре Шульгине.
- Министерство торговли США сообщило о введение новых санкций против российских компаний, профессионально занимающихся перевозками. В "черный список" попали следующие воздушные суда: три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450; один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан"; два Gulfstream; один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia; Airbus A319 от компании RusJet.
- Кстати, российские олигархи могут потерять одну из самых больших арен в Финляндии "Хельсинки". Местные власти уже надеются, что смогут передать объект новым владельцам.